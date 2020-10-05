Türkiye’nin en çekici işvereni Mercedes-Benz!

CARMEDYA.COM – Mercedes-Benz, Universum Türkiye’nin “En Çekici İşverenler 2020” Araştırması’nda, otomotiv sektöründeki markalar arasında “En Çekici İşveren” seçildi.

Şirket ayrıca tüm markalar arasında da “Mühendislik ve Bilgi Teknolojileri” alanlarında okuyan öğrencilerin nezdinde ikinci sırada yer aldı.

Universum tarafından Türkiye’de bu yıl sekizincisi yapılan araştırmada iş dünyasına henüz adım atmamış üniversite öğrencileri ile bu dünyada kendilerine yer edinmeye çalışan genç profesyonellere kurumsal hayattan ne bekledikleri soruluyor ve sonuçlar şirketlere gençlerden önemli mesajlar veriyor.

Bu yıl, 70 bin’den fazla gencin işverenlerden beklentilerini, işverenlere ve iş dünyasına bakışını yorumlayan araştırmada Mercedes-Benz, 2020’de, önceki yıllara kıyasla hızla basamak atlayarak listenin üst sıralarına girmeyi başardı. Mercedes-Benz, otomotiv alanında faaliyet gösteren kuruluşlar arasında ise gençler arasındaki en çekici şirket olarak belirlendi.

Universum’un bu yılki araştırması, Türkiye’nin önde gelen 55 üniversitesinin İktisadi İdari Bilimler, Mühendislik, Bilişim Teknolojileri, Fen Bilimleri, Sağlık, Tıp, Edebiyat, Hukuk, Eğitim ve Sosyal Bilimler öğrencilerinden oluşan, toplam 54 bin 597 öğrenci ve ortalama 4,3 yıl iş deneyimi olan 17 bin 25 genç profesyonelden edinilen içgörülerle tamamlandı.

Betül Çorbacıoğlu Yaprak – Mercedes-Benz Türk İnsan Kaynakları Direktörü

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Mercedes-Benz Türk İnsan Kaynakları Direktörü Betül Çorbacıoğlu Yaprak şunları söyledi; “Mercedes-Benz olarak Türkiye’nin En Çekici İşverenleri arasında otomotiv alanında, gençler tarafından tercih edilmekten dolayı büyük bir mutluluk ve gurur duyuyoruz. Universum tarafından yapılan bu araştırmalar sayesinde gençlerin beklentilerini, Mercedes-Benz’i bir işveren olarak nasıl gördüklerini anladık; sonrasında ise şirketimizin kültüründe var olan ve onların bir işverende görmeyi arzu ettikleri noktaları etkin bir biçimde anlatmaya çalıştık. Bu anlamda yaptığımız doğru ve samimi iletişimin fark yarattığını gördük. Öğrenciler ve genç profesyoneller nezdinde bu yıl aldığımız sonuç, bize gelecek yıllarda bu başarıyı devam ettirmek için de ayrı bir misyon yüklemiş oldu. Bu sonuca ulaşmamızda katkısı olan, tutkuyla çalışan tüm Mercedes-Benz ailesine ve bizi sektörümüzün en çekici işvereni olarak gören gençlere gönülden teşekkür ediyorum.”