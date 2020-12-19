Yamaha MT-09 yenilendi

CARMEDYA.COM – Yamaha’nın ilgi çeken MT serisinin yenilenen üyesi MT-09, azalan ağırlık ve artan gücüyle öne çıkıyor.

Yeni EU5 889 cc CP3 motoru sayesinde 2021 model MT-09 sürücüsüne, daha fazla güç ve daha yüksek tork ile yolda daha fazla eğlence vaat ediyor.

2021 yılına girerken çok sayıda modelini güncelleyen Yamaha Motor yeni dönemde 125 cc, CP2, CP3 ve CP4 motorları da EU5 uyumlu olacak şekilde geliştiriyor. MT-09’un 889 cc EU5 CP3 motoru, daha iyi hızlanma için daha düşük devirde daha da yüksek doğrusal tork üretiyor.

Daha yüksek tork ve çevik bir his sunmak için 2021 model MT-09 EU5 uyumlu motor tamamen yeniden tasarlandı ve ağırlığı azaltıldı. Pistonlar, biyel kolları, kam milleri ve krank kutusu dahil olmak üzere kritik parçaların neredeyse tamamı yenilendi ve daha yüksek kapasitesine ve daha yüksek güç çıkışına rağmen mevcut tasarımdan 1.700 g daha hafif. Yeni motorda maksimum tork 93 Nm’ ve maksimum tork yalnızca 7000 dev/dak’da elde ediliyor. Bu da devir ölçeğinde tam 1500 dev/dak’lık bir düşüşe işaret ediyor.

R serisi Supersport teknolojisi

Yeni MT-09, akıllı elektronik parçalardan biri olan yüksek teknolojili 6 eksenli IMU ile donatılmış ilk Yamaha Hyper Naked modeli. 2015’ten bu yana YZF-R1’de kullanılan sistemden yola çıkılarak geliştirilen yeni MT-09’daki 6 eksenli IMU, sensör düzeninde yapılan kapsamlı bir inceleme sayesinde yüzde 50 daha küçük ve yüzde 40 daha hafif.

İleri-geri, yukarı-aşağı ve sağ-sol yönlerinde hızlanmaların yanı sıra makinenin eğim, yalpalanma ve savrulma yönlerindeki açısal hızını sürekli olarak ölçen 6 eksenli IMU, elektronik sürücü yardımı özelliklerini kontrol eden ECU’ya gerçek zamanlı olarak veri gönderiyor. MT-09’da sınıfında lider bir dizi sürücü yardımı özelliği arasında yatışa duyarlı Çekiş Kontrol Sistemi (TCS), Kaydırma Kontrol Sistemi (SCS), ön tekerlek Kaldırma Kontrol Sistemi (LIF) ve Fren Kontrolü Sistemi (BC) bulunuyor.

Tam renkli 3,5 inç TFT gösterge

Yeni 3,5 inç TFT göstergeler, net ve hassas verileri gösteren tam renkli bir ekrana sahip. Hafif yapısı ve orta büyüklükteki düzeni, yeni LED far grubuyla sorunsuz bir şekilde uyum sağlayacak ve sürücünün gözünden bakıldığında kompakt ve çeviklik hissi uyandıracak şekilde seçildi. Çubuk şeklindeki devir göstergesi, devir yükselip alçaldıkça renk değiştiriyor ve ekranda saati, vites değiştirme göstergesini, su ve hava sıcaklığını ve daha fazlasını gösteriyor. Yeni ekran, 6 eksenli IMU ile bağlantılı ve sürücüler ekranlar arasında geçiş yapabiliyor.

Hızlı vites değiştirme sistemi

MT-09, kesintisiz ve debriyajsız tam gaz vites yükseltme ve sorunsuz vites düşürme sağlayan bir Hızlı Vites Değiştirme Sistemi (QSS) ile donatılıyor. QSS, akıcı bir şekilde vites yükseltmenizi sağlarken, aynı zamanda hızlı ve seri bir şekilde vites küçültmenizi de sağlıyor. A&S (kaydırmalı) debriyaj ile bu elektronik yardım sistemi, sürüş deneyimini dönüştürerek sürücünün daha heyecan verici hızlanma duygusu yaşamasını ve vites düşürme sırasında daha yüksek düzeyde şasi dengesi ve kontrol sağlıyor.

Minimalist tasarım

Yamaha, yenilenen MT-09’un yol tutuş performansını iyileştirmek, dinamik ve çevik bir görünüm kazandırmak üzere tüm gereksiz gövde parçalarının kaldırıldığı bir tasarım geliştirdi. Kompakt ön çamurluk ve minimalist far yatağı, bu güçlü çıplak şasi üzerindeki yegâne gövde parçaları. Tamamı Crystal Graphite şasi renginde olan parçalar, şasiyi vurgulayarak motosiklete güçlü, amaca yönelik ve mekanik olarak saf bir görünüm kazandırıyor. İnce sele ve sivri kuyruk, yan panellerin ve diğer gereksiz eklemelerin tamamen ortadan kaldırılmasıyla, yüksek teknik özelliklere sahip bu Hyper Naked modelinin sade ama şık görünümünü vurguluyor.