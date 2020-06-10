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Jeep Compass ve Renegade modellerinde sıfır faiz kampanyası

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Jeep, Haziran ayında yeni bir SUV sahibi olmak isteyenlere avantajlı satın alma imkanı sunmayı sürdürüyor.

Haziran ayı boyunca geçerli olacak kampanya ile 2020 model yılı Jeep Compass ve Jeep Renegade modelleri 100 bin TL için 15 ay vadeli sıfır faizli ve 4 ay ertelemeli kredi imkanıyla yeni sahiplerini bekliyor. Compass alımlarında kredi kampanyasını tercih etmeyenler ise 10 bin TL nakit indirim kampanyasından yararlanabiliyor.

Jeep ayrıca, Compass alımlarında sağlık çalışanlarına özel, yüzde 7 oranında indirim sunuyor.

Jeep’in diğer bir kampanyası ise Yeni Tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı ön safta mücadele eden sağlık çalışanlarına özel olarak sunuluyor. Tercihini Compass’tan yana kullanacak sağlık çalışanlarına yüzde 7 oranında indirim sunuluyor.

Yaşanan pandemi sürecinde Jeep tutkunları bu yaz yollarda endişesiz seyahat etsin düşüncesiyle devreye alınan satış sonrası kampanyası da halen sürüyor. Marka, 31 Mayıs tarihinde garantisi biten tüm Jeep sahiplerine yönelik 30 Haziran’a kadar garanti uzatım imkanı sunuluyor. Jeep ayrıca, Mart ve Nisan aylarında bakım zamanı gelen tüm Jeep modelleri için ise 3 ay ve 3 bin kilometre bakım esnekliği de sağlıyor.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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