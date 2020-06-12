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Continental’den kamyon lastiklerine özel kampanya

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Continental, kamyon lastiklerine yönelik indirim kampanyasını duyurdu.

Yeni kampanya kapsamında sürücülere, 17,5 inç, 19,5 inç ve 22,5 inç Continental ve Matador marka kamyon grubu lastiklerinde 150 TL’ye varan indirim fırsatı sunuluyor.

8 Haziran – 31 Temmuz 2020 tarihleri arasında Continental bayilerinde geçerli olan ve stoklarla sınırlı indirim kampanyası, minimum 1, maksimum 50 adet lastik alışverişlerini kapsıyor. Sürücüler aynı zamanda indirim kampanyasından yararlanmanın yanı sıra lastiklerini Bonus Kart’a özel 8 taksit fırsatıyla satın alabiliyor.

Kampanya hakkında detaylı bilgiye https://www.continental-lastikleri.com.tr adresinden ya da 444 8 258 numaralı çağrı merkezinden ulaşılabiliyor. Bonus’a özel taksit avantajı içinse www.bonus.com.tr ve www.flexi.com.tr’ den bilgi alınabiliyor.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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