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Jeep’ten ocak ayına özel fırsatlar

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Jeep, yeni yılın ilk ayında yepyeni bir SUV sahibi olmak isteyenlere özel kampanyasını duyurdu.

Ocak ayında tüm Jeep Compass modelleri yüzde 10 indirim fırsatı ile birlikte 100 Bin TL’ye 12 ay eşit ödemeli yüzde 0,89 faizli kredi ile satışa sunuluyor. Ayrıca ay sonuna dek sınırlı sayıda Jeep Compass‘a 344 bin TL’den başlayan fiyatlarla sahip olunabiliyor.

Kampanya aracılığıyla Jeep Renegade satın almak isteyenleri ise 120 bin TL’ye 12 ay eşit ödemeli yüzde 0 faizli kredi fırsatı bekliyor. Tercihini Renegade’den yana kullanmak isteyenler, 289 bin 950 TL’den başlayan nakit fiyat seçeneği ile en kabiliyetli küçük SUV’ye sahip olabiliyor.

Ocak ayı boyunca, Jeep Compass ve Renegade modelleri hemen teslim avantajı ve sınırlı stok ile Jeep showroomlarında yeni sahiplerini bekliyor.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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