Mobil’den elektrikli araçlara özel: Mobil EV

CARMEDYA.COM – Mobil, elektrikli araçlar için tasarladığı yeni ürün ailesi Mobil EV ile orijinal ekipman üreticilerinin ve elektrikli araç sürücülerinin ihtiyaçlarını karşılıyor.

İlk olarak elektrikli otomobil yarışları organizasyonu Formula E’de yarışan elektrikli Porsche otomobillerde kullanılan Mobil EV serisinde, elektrikli araçların güç ve aktarma organlarının gereksinim duyduğu tüm gres ve yağlayıcılar yer alıyor. Ürün paketi; elektrikli araçların iki şarj arasında daha uzun menzile ulaşmasına, güç-aktarma organlarının ömrünün uzamasına ve daha güvenli çalışmalarına yardımcı olmak üzere özenle seçilmiş ve harmanlanmış moleküller içeriyor.

Mobil EV Therm™ ; elektromotorlar, aküler ve güç elektroniği gibi sistemlerin ısı verimliliğini düzenlemek ve ekipman ömrünü uzatmaya yardımcı olmak için formüle edilmiş termal yönetim sıvılarını içeriyor.

Mobil EV Drive™ ; elektrikli araçların güç aktarma organlarındaki dişlileri ve yatakların aşınmasını azaltarak, bakım periyodunu ve kullanım ömrünü uzatmak için tasarlanan yağlayıcıları içeriyor.

Mobil EV Cool Drive™; elektromotorlar ve güç elektronikleri için gerekli soğutmayı sağlarken, aynı zamanda elektromotorun güç aktarma organlarındaki dişlileri ve yatakları yağlıyor.

Mobil EV Grease™; farklı sürüş koşullarında elektromotorlar, rulmanlar ve bağlantı elemanları dahil, elektrikli araç donanımları için koruma, performans ve güvenilirlik sağlıyor.

Mobil EV elektrikli araçları destekliyor

Mobil EV serisi ile ilgili açıklamalarda bulunan Madeni Yağlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Russ Green; “Ulaşım değişiyor ve elektrikli araçlar her geçen gün daha fazla tercih ediliyor. Müşteriler ve OEM’ler ise elektrikli araçlarının menzil ve güvenlik performansını optimize etmeyi hedefliyor. Şirketimiz de bu noktada önemli bir avantaj sağlamakta. Müşterilerimizin gelişen ihtiyaçlarını desteklemek adına geliştirdiğimiz ürün ve hizmet çözümlerine, Mobil EV serisi ile başlangıç yaptık.” şeklinde konuştu.