Hyundai Baş Tasarımcısı’na ödül

CARMEDYA.COM – Geçtiğimiz yıl dünya genelinde 20’den fazla tasarım ödülünü müzesine götüren Hyundai, son olarak AUTOBEST jüri üyeleri tarafından DESIGNBEST 2019 ödülüne layık görüldü.

Markanın baş tasarımcısı Luc Donckerwolke’ye verilen Yılın Tasarımcısı Ödülü, aynı zamanda kendisini DESIGNBEST Onur Listesi’nin yeni bir üyesi yapmış oluyor.

Sektördeki en başarılı otomobil tasarımcılarına verilen bu ödül, markaların bu alandaki iddiasını da gözler önüne seriyor. Hyundai Motor Grubu’ndaki tüm markalara 2015 yılından bu yana öncülük eden Donckerwolke, kariyeri boyunca dünyaca ünlü modellerin tasarımlarına imzasını attı. Ayrıca, grubun lüks markası Genesis modellerinde de söz sahibi olan Donckerwolke, gelecekteki modellerde de oldukça iddialı ve sıra dışı çizimlere yer verecek.

Hyundai Motor Grubu, tasarım dahil olmak üzere birçok alandaki stratejik yatırım çalışmalarına devam edecek. Özellikle mevcut modellerini desteklemek için teknolojiye ve tasarımlara yönelik yatırımlarını sıklaştıracak. Hyundai son olarak, yeni nesil Sanal Gerçeklik (VR- Virtual Reality) sistemini Namyang Ar-Ge Merkezi’nde tanıtmış ve gelecekteki modellerin tasarımlarına doğrudan etki ederek özellikle birden fazla tasarımcının aynı anda çalışmasına olanak sağlamıştı. Bu sistem sayesinde, tasarım süreçlerinde yüzde 20 zaman tasarrufu hedefleyen Hyundai aynı zamanda yıllık Ar-Ge maliyetlerinde de yüzde 15’e varan azalma elde edecek.