Citroen C4X Ocak’ta Türkiye’de!

CARMEDYA.COM – Citroen’in Haziran 2022’de dünya prömiyerini İstanbul’da gerçekleştirdiği yeni kompakt sınıf temsilcisi C4X, Ocak 2023 itibarıyla Türkiye’de satışa sunulacak.

Otomobil pazarında geleneksel sedan ve SUV modellere alternatif arayan tüketiciler için farklı bir tasarım yaklaşımı sunan C4X, bir fastback otomobilin zarif siluetini, bir SUV’un modern duruşu ve 4 kapılı bir otomobilin ferahlığını, fastback tasarım diliyle birleştiriyor. Yeni C4X’in, markanın Avrupa ve uluslararası pazarlarda satışlarının artmasına ve markanın genişleme hedeflerine katkı sağlaması hedefleniyor.

4600 mm uzunluğu ve 2670 mm’lik aks mesafesiyle yeni C4X, Stellantis’in CMP platformunu kullanıyor. Ön cephe, Citroën’in iddialı V tasarım imzasını içeriyor. Yüksek ve yatay motor kaputu, içbükey girintilere sahip. Markanın logosu, gelişmiş teknoloji vurgusunu artıran ve görüşü iyileştiren Citroen LED Vision farlarla bağlantı kurarak gövdenin genişliğini vurguluyor. Altıgen alt ızgaranın her iki yanında kapılardaki Airbump panelleriyle uyumlu renkli eklere sahip sis lambası çerçeveleri bulunuyor. Büyük çaplı tekerlekler, yükseklik hissini arttırırken, aynı zamanda sürücüye yüksek bir sürüş pozisyonu yaratıyor bu da çevreye hâkim bir sürüş ve daha fazla güvenlik hissi ile sonuçlanıyor. Renkli eklentileriyle Airbump panellere sahip alt gövde kaplamaları ile mat siyah çamurluk kaplamaları ek koruma özelliği sunuyor.

Profilden bakıldığında, ön camdan arka bagaj kapağına kadar uzanan akıcı tavan çizgisi dikkat çekiyor ve segmentteki yüksek araçlarda rastlanan hantal yapı yerine son derece dinamik bir fastback silueti oluşturuyor. Arka tasarım, 510 litrelik büyük bagajı kapsamak için gereken uzunluğu ustalıkla gizliyor. Arka tampona doğru kıvrılan bagaj kapağının arka paneli, üstteki entegre spoyler, ince kıvrımlar ve merkezi Citroën yazısı, modern ve dinamik bir görünüm sergiliyor. Dikkat çekici yeni LED stop lambaları, bagaj kapağının çizgilerini taşıyor, köşeleri kaplayarak otomobilin yan tarafında devam edip arka kapıdan önce ok şeklini alıyor ve yine dikkat çekici ön farların tasarımını tamamlayarak siluetin dinamizmini güçlendiriyor. Arka tamponun alt eklentileri, koruma ve dayanıklılık için mat siyah parçalar ile kaplanıyor. Parlak siyah eklentiler, zarif ve modern bir görünüm yaratırken, özgün yan oyuklar C4X’in sağlam hissini yansıtıyor.

Sakin, konforlu ve ferah

Citroen ë-C4X ve C4X’in iç mekânı Citroën Advanced Comfort sayesinde gelişmiş, konfor, huzur ve ferahlık seviyesi sunuyor. 198 mm ikinci sıra diz mesafesi ve daha eğimli (27 derece) arka koltuk sırtlığı, arkadaki yolcuların konfor seviyesini bir üst seviyeye taşıyor. 1800 mm’lik gövde genişliği ve 1366 mm’lik omuz mesafesiyle arka koltuklar üç kişiyi rahat ettiriyor. Advanced Comfort Koltuklar, 15 mm kalınlaştırılmış özel köpükle dinamik destek sunuyor. Yolcular rahat bir koltukta, yolun gürültüsünden ve bozukluklarından izole edilmiş bir şekilde sürüşün keyfini çıkartabiliyor. Koltukların merkezindeki yüksek yoğunluklu köpük, yüksek dayanım seviyesi ve uzun yolculuklarda optimum konfor sağlıyor.

Markanın yenilikçi ve özel Kademeli Hidrolik Destekli Süspansiyon süspansiyon sistemi, sürücü ve beraberindeki yolculara konforlu yolculuklar vaad ediyor. Enerjiyi sönümleyen ve ardından bir kısmını darbe olarak geri veren mekanik bir stoperin aksine, hidrolik stoper bu enerjiyi emiyor ve dağıtıyor. Hidrolik stoperler aynı zamanda, Citroën mühendislerine, otomobile bozuk zeminde süzülme hissi veren, “uçan halı” efekti için süspansiyon kurulumunu ayarlama konusunda daha fazla özgürlük sağlıyor.

Fonksiyonel ve geniş bagaj

Yeni C4X’in 510 litrelik geniş bagajı, özellikle ana kabinden izole bir bagaj beklentisi olan ve arka koltuk konforuna önem veren kullanıcılar tarafından memnuniyetle karşılanacak. 745 mm yükleme eşiği ve bagaj zemini-eşik arasındaki 164 mm yükseklik, eşya yüklemeyi kolaylaştırıyor. Arka koltuk sırtlıkları ek taşıma kapasitesi için öne katlanıyor ve kol dayama yerindeki kayak kapağı uzun eşyaları taşımayı kolaylaştırıyor.