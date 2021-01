Mercedes-Benz Türk 2021’de liderliği hedefliyor

CARMEDYA.COM – Mercedes-Benz Türk, 2020 yılında gerçekleşen yeniden yapılanma sonrası; salgın etkisi altında geçen zorlu yılı başarıyla tamamladı.

Hoşdere Otobüs Fabrikası, Aksaray Kamyon Fabrikası ve bu üretim tesisleri kapsamındaki iki farklı AR-GE merkezi ile hem iç pazar hem de ihracat pazarlarında, 2020 yılını büyüme ile tamamlayan şirket, 2021 yılında da sürdürülebilir bir büyümeye odaklanıyor.

2020 sonu itibarıyla Türkiye’deki faaliyetleri için toplamda 1.3 milyar Euro’yu aşkın yatırım değerine ulaşan Mercedes-Benz Türk, pandeminin etkisine rağmen otobüs ihracatından 422 milyon Euro, kamyon ihracatından 479 milyon Euro, AR-GE ve diğer alanlardaki hizmet ihracatından da 41 milyon Euro’yu aşkın gelir elde etti. Mercedes-Benz Türk, 2020 yılında yaklaşık 1 milyar Euro’luk ihracat gelirine ulaşarak Türkiye ekonomisine katkısını aralıksız sürdürdü.

Türkiye’de üretilen ve ihraç edilen her 2 otobüsten 1’i, Türkiye’de üretilen her 10 kamyondan 6’sı ve ihraç edilen her 10 kamyondan 8’i Mercedes-Benz Türk imzasını taşıyor.

Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası

Türkiye şehirlerarası otobüs pazarında liderlik sürdürüldü

Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası, 2020 yılında 3 bin 611 adet otobüs üretti. Türkiye iç pazarında 2020 yılında 347 adet şehirlerarası ve 29 adet şehir içi olmak üzere toplamda 376 adet otobüs satışı gerçekleştiren Mercedes-Benz Türk, bir kez daha Türkiye şehirlerarası otobüs pazarının lideri oldu. Şirket, başta Batı Avrupa ülkelerine olmak üzere üretiminin yaklaşık yüzde 89’unu ihraç ederek 2020 yılında 3.209 adetlik otobüs ihracatı gerçekleştirdi. 1968 yılından 2020 yılı sonuna kadar Mercedes-Benz Türk’ün ürettiği otobüs sayısı 96 bin 287 adede ulaşırken, 1970 yılında başlayan otobüs ihracat rakamında ise 60 bin 713 adede ulaşıldı.

Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası

Kamyon satışlarını yüzde 141 artırarak liderliğini devam ettirdi

Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası 2020 yılında 13 bin 492 adet kamyon üretti. 2020 yılında Türkiye iç pazarında kamyon satışlarını 2019 yılına göre yüzde 141 arttırarak 6 bin 932 adede ulaşan şirket, bir kez daha Türkiye kamyon pazarının lideri oldu. Mercedes-Benz Türk, kamyon üretiminin yaklaşık yüzde 59’unu ihraç ederek 2020 yılında 7 bin 947 adetlik kamyon ihracatı gerçekleştirdi. 1986 yılından 2020 yılı sonuna kadar Mercedes-Benz Türk’ün ürettiği kamyon sayısı 289 bin 194 adede ulaşırken, yine 1986 yılında başlayan kamyon ihracat rakamında 76 bin 147 adede ulaşıldı.

Süer Sülün: “Ekonominin aşısı üretimdir”

Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün; “Mart 2020 itibarıyla ülkemizde etkilerini hissettiğimiz Covid-19 pandemisine rağmen; ‘Ekonominin aşısı üretimdir’ diyerek Aksaray Kamyon Fabrikamız ve Hoşdere Otobüs Fabrikamızda sürdürülebilir üretime odaklandık. 2019 yılına kıyasla şehirlerarası otobüs satışlarımızda yüzde 90, kamyon satışlarımızda ise yüzde 141’lik artış ile 2020 yılını zirvede tamamladık. Pandemi döneminde müşteri memnuniyetini odağımıza alarak, müşterilerimize kesintisiz hizmet sağlamak amacıyla satış sonrası servis ağı faaliyetlerimizi bu zorlu koşullara rağmen aralıksız sürdürdük. Eylül 2020’de 95 bininci otobüs ve Ekim 2020’de 285 bininci kamyon üretimine imza attık. 53 yıllık toplam yatırımlarımız 1.3 milyar Euro’yu aşarken, 2020 yılında üretim, AR-GE ve hizmet ihracatımızla ülkemize yaklaşık 1 milyar Euro’luk gelir sağladık.” dedi.

2020 yılında 347 adet şehirlerarası otobüs sattıklarını belirten Süer Sülün şunları söyledi; “Türkiye’de 2020 yılında üretilen 7 bin 267 adet otobüsten, 3 bin 611 adedini, yaklaşık yarısını, üretmenin gururunu yaşıyoruz. Bir diğer gurur kaynağımız ise; 2020’de Türkiye’den ihraç edilen her 2 otobüsten 1’inin Mercedes-Benz Türk imzası taşıması. Hayatın devamlılığının sağlanmasında büyük bir önemi olan kamyon ürün grubunda, bu yıl da liderliğimizi sürdürdük. Türkiye’deki her 10 kamyondan 6’sını üreten Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası; üretimiyle, istihdamıyla, AR-GE faaliyetleri ve ihracatı ile Türkiye’nin ekonomik ve sosyal kalkınmasına önemli katkılar sağlıyor. Şirketimiz, 2020 yılında Türkiye’den ihraç edilen her 10 kamyondan 8’inin üretimine imza atarak bir kez daha gururlanmamızı sağladı. 2021 yılında şehirlerarası otobüs ve kamyon pazarlarındaki liderliğimizi üretim, ihracat ve AR-GE alanlarında sürdürmek öncelikli hedefimiz.”

eCitaro Türkiye’de geliştirildi, Avrupa’da yollara çıktı

Mercedes-Benz Türk Hoşdere AR-GE Merkezi’nin Daimler otobüsleri global sorumlulukları kapsamında; eCitaro’nun karoseri, dış kaplamaları, iç donanımı, belirli elektrik kapsamları ve diyagnoz sistemleri Hoşdere AR-GE Merkezi’nde geliştirildi. eCitaro gibi yeni Körüklü eCitaro’nun da yol testleri, ekipman dayanıklılık testleri, donanım ve altyapı çalışmaları Hoşdere AR-GE Merkezi’nde yapıldı. eCitaro’nun 1.000.000 km yol koşullarına denk gelen şartları sağlayan Hidropuls simülasyon ünitesinde kilometre dayanım testleri de Türkiye’de yapıldı.

Güvenilir 2. El kamyon ve otobüs satışlarında TruckStore ve BusStore imzası

Mercedes-Benz Türk’ün kamyon ve otobüs alanındaki 2. El faaliyetlerini sürdüren TruckStore ve BusStore markaları, 2020 yılında hem iç pazar hem de ihracat pazarlarında faaliyetlerini aralıksız sürdürdü. 2020 yılında 485 adet kamyon satışı gerçekleştirilirken, 62 adet de otobüs satışı yapıldı.

Mercedes-Benz Her Kızımız Bir Yıldız Kodlama Eğitimleri

Kurumsal sosyal sorumluluk projeleriyle 2020’de gençler desteklendi

Mercedes-Benz Türk, kurumsal sosyal sorumluluk projeleriyle çocukların ve gençlerin temel hakları arasında yer alan “eğitim” alanında faaliyetlerini sürdürmeye 2020’deki salgın döneminde de devam etti. Şirket, 16 yıldır “Her Kızımız Bir Yıldız”, 6 yıldır “EML’miz Geleceğin Yıldızı” ve 7 yıldır “MobileKids” projeleriyle toplumun farklı alanındaki ihtiyaçlara katkı sağlıyor. Mercedes-Benz’in toplumda kadının her alanda hak ettiği güce kavuşması, kadınlara sosyal ve ekonomik hayatta fırsat eşitliği tanınması hedefiyle hayata geçirdiği “Her Kızımız Bir Yıldız” projesinde, 2020 yılının ilk iki ayında farklı şehirlerde “Yıldız Kızlar”ın katılımıyla kişisel ve mesleki gelişim atölyeleri düzenlendi. 2018 yılında başlayan “Bilişim Teknolojileri ve Kodlama” eğitimleri 2020 yılında çevrim içi olarak devam etti. Mercedes-Benz’in “EML’miz Geleceğin Yıldızı” projesi kapsamında, 2019/2020 eğitim-öğrenim dönemindeki zorlu salgın koşullarına rağmen 456 yeni öğrenci Mercedes-Benz Laboratuvarları’na kabul edilirken, 276 öğrenciye aynı dönemde Mercedes-Benz Yetkili Bayilerinde staj imkânı tanındı.

MobileKids Trafik Eğitim Projesi’nde 2020 yılının ilk üç ayında gerçekleştirilen eğitimler ile 500’den fazla öğrenciye 6 saat süren trafik eğitimi verildi.

Her koşulda sanata destek

Mercedes-Benz Türk, 33 yıldır desteğini aralıksız sürdürdüğü İstanbul Müzik Festivali’nde bu yıl, “Çevrimiçi Gösterimler” kapsamında gerçekleştirilen Wiener Akademie “Beethoven Gala” konserine sponsor olarak salgın döneminde de sanata desteğe devam etti.