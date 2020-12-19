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Borusan Otomotiv İkinci El’den sıfır faiz kampanyası

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Borusan Otomotiv İkinci El, belirli modellerde aralık ayına özel 12 ay yüzde 0 faiz avantajı sunuyor.

Borusan Otomotiv İkinci El, BMW 1 Serisi, 2 Serisi, 3 Serisi, 4 Serisi, X1, X2, X3 (2017 model yılı ve öncesi),X4, 5 Serisi (F10 gövde), i3, tüm MINI modelleri ve Jaguar XE’de 100 bin TL için 12 ay yüzde 0 faiz fırsatı sunuyor.

BMW 5 Serisi (G30 gövde), 6 Serisi, 7 Serisi, X3 (2018 model yılı), X5, 8 Serisi, M modelleri, tüm Jaguar (Jaguar XE hariç) ve Land Rover modelleri de sunulan 150 bin TL için 12 Ay yüzde 0 faiz fırsatıyla Borusan Otomotiv İkinci El satış noktalarında tutkunlarını bekliyor.

Kullanılmış otomobil almak isteyenlerin pek çok farklı marka ve modeldeki otomobilleri online olarak inceleyebildiği https://ikinciel.borusanotomotiv.com adresinde bir form aracılığıyla beğenilen otomobiller hakkında daha detaylı bilgi alınabiliyor. Beğendiği otomobili satın almak isteyenler otomobili site üzerinden rezerve de edebiliyor.

Daha detaylı bilgi için, https://ikinciel.borusanotomotiv.com/kampanya-detay/aralik-ayina-ozel-0-faiz-avantaji/122 adresi üzerinden Borusan Otomotiv İkinci El’e ulaşılabiliyor.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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