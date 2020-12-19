Borusan Otomotiv İkinci El’den sıfır faiz kampanyası

CARMEDYA.COM – Borusan Otomotiv İkinci El, belirli modellerde aralık ayına özel 12 ay yüzde 0 faiz avantajı sunuyor.

Borusan Otomotiv İkinci El, BMW 1 Serisi, 2 Serisi, 3 Serisi, 4 Serisi, X1, X2, X3 (2017 model yılı ve öncesi),X4, 5 Serisi (F10 gövde), i3, tüm MINI modelleri ve Jaguar XE’de 100 bin TL için 12 ay yüzde 0 faiz fırsatı sunuyor.

BMW 5 Serisi (G30 gövde), 6 Serisi, 7 Serisi, X3 (2018 model yılı), X5, 8 Serisi, M modelleri, tüm Jaguar (Jaguar XE hariç) ve Land Rover modelleri de sunulan 150 bin TL için 12 Ay yüzde 0 faiz fırsatıyla Borusan Otomotiv İkinci El satış noktalarında tutkunlarını bekliyor.

Kullanılmış otomobil almak isteyenlerin pek çok farklı marka ve modeldeki otomobilleri online olarak inceleyebildiği https://ikinciel.borusanotomotiv.com adresinde bir form aracılığıyla beğenilen otomobiller hakkında daha detaylı bilgi alınabiliyor. Beğendiği otomobili satın almak isteyenler otomobili site üzerinden rezerve de edebiliyor.

Daha detaylı bilgi için, https://ikinciel.borusanotomotiv.com/kampanya-detay/aralik-ayina-ozel-0-faiz-avantaji/122 adresi üzerinden Borusan Otomotiv İkinci El’e ulaşılabiliyor.