Yeni Range Rover Evoque hibrit seçeneğiyle Türkiye’de!

CARMEDYA.COM – Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörü olduğu Land Rover’ın premium kompakt SUV’u Yeni Range Rover Evoque, Plug-in Hybrid versiyonuyla Türk tüketicisinin beğenisine sunuldu.

Performanslı sürüş keyfini, yakıt tasarrufu ve vergi avantajıyla birleştiren Yeni Range Rover Evoque Plug-in Hybrid, 300 beygir güç sunarken, 100 kilometrede WLTP verilerine göre ortalama sadece 1.4 litrelik bir yakıt tüketim değerine sahip.

Çekiş gücünü dört tekerleğe birden ileten 1.5 litrelik Plug-in Hybrid motor, Yeni Range Rover Evoque’u 6.4 saniyede 0’dan 100 km/s hıza ulaştırabiliyor. WLTP verilerine göre yalnızca elektrikle 66 kilometre gidebilen Yeni Range Rover Evoque Plug-in Hybrid’in pilleri 32kW DC şarj ünitesi ile 0’dan yüzde 80 doluluk oranına 30 dakikada ulaşıyor. Kompakt yapısı ve son nesil teknolojileriyle şehir hayatına mükemmel bir uyum sağlayan otomobil, Plug-in Hybrid teknolojisi sayesinde sıkışık trafikte içten yanmalı motorunu çok daha az çalıştırarak yakıt tasarrufuna yardımcı oluyor.

3 farklı sürüş modu

Araç şehirde ya da uzun yolda seçilebilen üç farklı sürüş moduyla ihtiyaç duyulan performansı sunuyor. ‘Hybrid’ modunda elektrik motorundan ve benzinli motordan gelen güç, otomatik olarak birleştirilirken, motorun çalışma prensibi sürüş koşullarına ve bataryada kalan şarja uyumlu hale geliyor. Sessiz ve emisyonsuz sürüş isteyenler ise tamamen elektrikle yol alınabilen ‘EV’ modu tercih edebiliyor. ‘Save’ modunda ise otomobil, akünün şarjını çok fazla tüketmeyerek içten yanmalı motora ana güç kaynağı olarak öncelik veriyor.

Plug-in hibrit teknolojisi

Yeni Range Rover Evoque, plug-in hibrit teknolojisini barındıracak şekilde tasarlanan Land Rover’ın Premium Transverse Mimarisi kullanılarak üretildi. Premium Transverse Mimarisi sayesinde bataryalar, iç mekandan ödün vermeden kabin tabanının altında akıllıca saklanabiliyor.

Arka koltukların altına yerleştirilen ve içten yanmalı motoru destekleyen 15kWh lityum iyon batarya, 12’li yedi adet 50Ah modül halinde düzenlenen 84 prizmatik hücreden oluşuyor. 6mm kalınlığındaki çelik alt koruma sayesinde araç, her türlü arazi ile başa çıkabilirken, bataryasını da gelecek darbelerden korumuş oluyor.

Bugüne kadar 772 binden fazla küresel satış rakamı ve 217’den fazla uluslararası ödülle lüks kompakt SUV pazarına öncülük eden Yeni Range Rover Evoque, SE donanım paketinden itibaren standart olarak sunulan ClearSight dikiz aynası sayesinde kullanıcılara benzersiz bir kolaylık sunuyor. Dikiz aynasının tek bir hareketle yüksek çözünürlüklü ekran haline gelmesini sağlayan sistem, 50 derecelik açı ile hem daha geniş bir görüş alanı hem de daha yüksek bir çözünürlük sunuyor.

Yeni Range Rover Evoque, Terrain Response özelliğiyle 30,6°’lik ayrılma açısı sağlarken araçta standart olarak bulunan Yokuş İniş Kontrolü, Düşük Çekişte Kalkış gibi özelliklerle zorlu sürüş koşullarının üstesinden kolaylıkla geliyor.

Daha sezgisel bir sürüş deneyimi sağlayan Yeni Range Rover Evoque’da kusursuz akıllı telefon entegrasyonu için Apple CarPlay özelliğine sahip 10 inç dokunmatik Touch Pro Duo ekranı standart olarak sunuluyor.

Yeni Range Rover Evoque Plug-in Hybrid’de standart olarak sunulan Hava Kalite Sensörü ve Hava İyonizer Teknolojisi zararlı partikülleri tespit ederek, iç mekandaki hava kalitesinin bozulmasını önlerken, daha konforlu bir sürüşe yardımcı oluyor.

Üst düzey güvenlik

Land Rover’ın yeni Premium Transverse Mimarisi üzerinde geliştirilmiş olmasıyla üst düzey yolcu güvenliği sunan Yeni Range Rover Evoque, Acil Fren Sistemi, Şerit Takip Asistanı, Trafik İşareti Tanıma Sistemi ve Sürücü Yorgunluk Takip Monitörü gibi sistemlere standart olarak yer vererek trafik kazalarının azaltılmasına yardımcı oluyor.