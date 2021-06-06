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Audi’den Q3 ve A3 Sportback kampanyası

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Audi, Audi Finans işbirliğiyle Q3 ve A3 Sportback modelleri için kampanya başlattı.

Kampanya kapsamında, Q3 ve Q3 Sportback modellerinde de 200 bin TL‘ye 24 ay geri ödemede yüzde 0,99; A3 35 TFSI modellerinin Sportback gövde seçeneğinde 150 bin TL’ye 18 ay geri ödemede yüzde 0,99, faiz oranları sunuluyor.

Kampanya kapsamında Audi Kasko ve Uzatılmış Garanti alınması gerekiyor.

Yüksek kredi oranlarında cazip geri ödeme seçeneklerinin sunulduğu kampanya süresince faiz oranları, kredi miktarına ve geri ödeme süresine göre sıfır faize kadar inebiliyor.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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