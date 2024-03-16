Ferrari GTO 40 yaşına basıyor 

CARMEDYA.COM – Ferrari, 1984 Cenevre Otomobil Fuarı’nda ilk kez tanıtılan ve efsanevi bir model haline gelen GTO’nun 40. yılını kutlamaya hazırlanıyor.

GTO Legacy Tour 2024 etkinliğiyle özel bir kutlama yapacak olan Ferrari, bir kez daha efsane otomobilleri bir araya getirecek. İtalyan marka, Şahlanan At’ın ilk süper otomobilinin kullanıcıları için 1-5 Ekim 2024 tarihleri arasında İtalyan Dolomiti Dağları’nın büyüleyici manzarası eşliğinde bir sürüş etkinliği organize ediyor.

Ferrari GTO organizasyonu, 2023’te F40 temalı ilk Legacy Tour etkinliğinin ikincisi olacak. Düzenlenen ilk Legacy Tour 39 katılımcıyla, Forte dei Marmi’den Apuan Alpleri ve Toskana kırsalı üzerinden Maranello’ya uzanan bir rotada gerçekleştirilmişti. Legacy Tour 2024 ise Val Rendena’dan başlayacak ve Maranello’da sonlanacak sürüş gününe kadar etkileyici manzarasıyla dikkat çeken Dolomiti Dağları’nın da bulunduğu rotalardan geçilecek. Etkinliğe katılacak GTO’lar, Ferrari Classiche uzmanlarının ve orijinal GTO geliştirme ekibinin bazı üyelerinin otomobilin sırlarını açıklayacağı Ferrari genel merkezinde buluşacak. Ardından otomobiller fabrikada sergilenecek ve GTO Legacy Tour 2024 Fiorano Pisti’nde bir geçit töreni ile tamamlanacak.

GTO efsanesi 40 yıl önce tanıtıldı

Otomotiv dünyasının ikonlarından biri olan Ferrari GTO, ilk kez 1984 yılında Cenevre Otomobil Fuarı’nda gösterildi. GTO modeli, V8 turbo motoru, Pininfarina tasarımı ve gelişmiş kompozit gövdesiyle tüm otomobil dünyasının ilgisini topladı. Otomobilin resmi adı 1960’lardaki efsanevi 250 GTO’ya gönderme yaparken, 2.8 litrelik motor hacmi ve 8 silindiri ona resmi olmayan 288 adını kazandırdı. Ferrari en başta Grup B yarışlarında homologasyon verilmesi için gereken 200 adet aracı üretmeyi planlıyordu. Ancak yarış yönetmeliklerinde yapılan değişiklikler nedeniyle Ferrari şampiyonadan çekilme kararı aldı.

Bununla birlikte GTO, Ferrari’nin ilk süper otomobili olarak tarihe geçti. O günden bu yana GTO modeline, F40, F50, Enzo Ferrari ve LaFerrari modelleri katıldı. GTO, o kadar başarılı oldu ki üretim sona ermeden önce 272 adet üretildi.