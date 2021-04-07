Peugeot’dan nisan kampanyası

CARMEDYA.COM – Peugeot Türkiye, nisan ayı için geçerli yeni kampanyasını duyurdu.

Kampanya kapsamında Peugeot modellerinde 200.000 TL’ye kadar %0,99 faiz avantajı, 508 modelinde ise 1 yıllık akaryakıt hediyesi sunuluyor.

Hafif ticari ailesinde de 100.000 TL için %0,99 faiz fırsatı bulunuyor.

Peugeot 2008’de 50.000 TL için %0,99 faiz avantajı, 3008’de 100.000 TL için %0,99 faiz avantajı, 5008’de 200.000 TL için %0,99 faiz avantajı, 508’de 140.000 TL için %0,99 faiz avantajı ve 5.000 TL akaryakıt hediyesi, 308’de 229.500 TL’den başlayan fiyat avantajları sunuluyor.

Rifter’da 80.000 TL için %0 faiz avantajı sunulurken; hafif ticari ailesi de 100.000 TL için %0,99 faiz avantajına sahip.

Yeni 208 ise dizel otomatik seçeneği ve %0,99 faiz avantajı ile sunuluyor.