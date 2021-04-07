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Peugeot’dan nisan kampanyası

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Peugeot Türkiye, nisan ayı için geçerli yeni kampanyasını duyurdu.

Kampanya kapsamında Peugeot modellerinde 200.000 TL’ye kadar %0,99 faiz avantajı, 508 modelinde ise 1 yıllık akaryakıt hediyesi sunuluyor.

Hafif ticari ailesinde de 100.000 TL için %0,99 faiz fırsatı bulunuyor.

Peugeot 2008’de 50.000 TL için %0,99 faiz avantajı, 3008’de 100.000 TL için %0,99 faiz avantajı, 5008’de 200.000 TL için %0,99 faiz avantajı, 508’de 140.000 TL için %0,99 faiz avantajı ve 5.000 TL akaryakıt hediyesi, 308’de 229.500 TL’den başlayan fiyat avantajları sunuluyor.

Rifter’da 80.000 TL için %0 faiz avantajı sunulurken; hafif ticari ailesi de 100.000 TL için %0,99 faiz avantajına sahip.

Yeni 208 ise dizel otomatik seçeneği ve %0,99 faiz avantajı ile sunuluyor.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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