Renault’da Taliant dönemi başlıyor

CARMEDYA.COM – Renault, uzun süre Symbol modeliyle yer aldığı B sedan segmentinde artık yoluna Tailant ile devam edecek.

Markanın tasarım ve marka DNA’sına sadık kalan Taliant, daha fazla ekipman, modernite ve çok yönlülük özellikleriyle satışa sunulacak.

Taliant ismi Renault’nun güçlü ve tutarlı uluslararası ürün konumlandırma stratejisini yansıtıyor. Farklı pazarlarda telaffuz kolaylığı sağlaması hedeflenen Taliant, yetenek ve başarıya da atıfta bulunuyor.

Renault Taliant’ın ön farları, Renault’nun C formundaki LED ışık imzasına sahip. Daha şık dış tasarım çizgisine sahip model, yeni ve ergonomik gösterge panelinin yanı sıra daha kaliteli malzemelerle öne çıkıyor.

Renault Taliant, grubun diğer modellerinde kendisini kanıtlamış modüler CMF-B platformunu kullanıyor.

Modelin bu yılın ortasında Türkiye pazarına sunulması hedefleniyor.