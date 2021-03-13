Buradasınız
Home > Güncel > Renault’da Taliant dönemi başlıyor

Renault’da Taliant dönemi başlıyor

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Renault, uzun süre Symbol modeliyle yer aldığı B sedan segmentinde artık yoluna Tailant ile devam edecek.

Markanın tasarım ve marka DNA’sına sadık kalan Taliant, daha fazla ekipman, modernite ve çok yönlülük özellikleriyle satışa sunulacak.

Taliant ismi Renault’nun güçlü ve tutarlı uluslararası ürün konumlandırma stratejisini yansıtıyor. Farklı pazarlarda telaffuz kolaylığı sağlaması hedeflenen Taliant, yetenek ve başarıya da atıfta bulunuyor.

Renault Taliant’ın ön farları, Renault’nun C formundaki LED ışık imzasına sahip. Daha şık dış tasarım çizgisine sahip model, yeni ve ergonomik gösterge panelinin yanı sıra daha kaliteli malzemelerle öne çıkıyor.

Renault Taliant, grubun diğer modellerinde kendisini kanıtlamış modüler CMF-B platformunu kullanıyor.

Modelin bu yılın ortasında Türkiye pazarına sunulması hedefleniyor.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

    Benzer yazılar

    Shell Eco-Marathon finalinde AlecTED’e özel ödül!

    Honda Civic modelleri için yılın son kampanyası başladı

    Yukarı