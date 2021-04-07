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Volkswagen Crafter’ın Servis ve Okul versiyonlarında bahar indirimi

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Volkswagen Ticari Araç, C-D segmentinde yer alan modeli Crafter’ın Okul ve Servis versiyonlarına özel indirim fırsatları sunuyor.

Crafter model ailesinin tüm üyelerinin dahil olduğu kampanyada, Crafter Servis modeli 342 bin 500 TL’den ve Crafter Okul modeli ise 371 bin 500 TL’den başlayan kampanyalı anahtar teslim fiyatlarıyla satın alınabiliyor.

Kampanya kapsamında Volkswagen Crafter için nisan ayı fiyatları:

ModelAnahtar Teslim FiyatıKampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı
Crafter Servis 2.0 TDI (15+1) LWB HR 140 PS362.500 TL342.500 TL
Crafter Servis 2.0 TDI (16+1) ELWB HR 177 PS366.000 TL346.000 TL
Crafter Servis 2.0 TDI (19+1) ELWB HR 177 PS377.500 TL357.500 TL
Crafter Okul 2.0 TDI (16+1) LWB HR 140 PS391.500 TL371.500 TL
Crafter Okul 2.0 TDI (16+1) ELWB HR 177 PS395.000 TL375.000 TL
Crafter Okul 2.0 TDI (19+1) ELWB HR 177 PS406.500 TL386.500 TL

Sınırlı sayıdaki Crafter Okul ve Servis modellerinde geçerli olan kampanya detaylarına http://www.vw.com.tradresinden ulaşılabilir.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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