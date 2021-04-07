Volkswagen Crafter’ın Servis ve Okul versiyonlarında bahar indirimi

CARMEDYA.COM – Volkswagen Ticari Araç, C-D segmentinde yer alan modeli Crafter’ın Okul ve Servis versiyonlarına özel indirim fırsatları sunuyor.
Crafter model ailesinin tüm üyelerinin dahil olduğu kampanyada, Crafter Servis modeli 342 bin 500 TL’den ve Crafter Okul modeli ise 371 bin 500 TL’den başlayan kampanyalı anahtar teslim fiyatlarıyla satın alınabiliyor.
Kampanya kapsamında Volkswagen Crafter için nisan ayı fiyatları:
|Model
|Anahtar Teslim Fiyatı
|Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı
|Crafter Servis 2.0 TDI (15+1) LWB HR 140 PS
|362.500 TL
|342.500 TL
|Crafter Servis 2.0 TDI (16+1) ELWB HR 177 PS
|366.000 TL
|346.000 TL
|Crafter Servis 2.0 TDI (19+1) ELWB HR 177 PS
|377.500 TL
|357.500 TL
|Crafter Okul 2.0 TDI (16+1) LWB HR 140 PS
|391.500 TL
|371.500 TL
|Crafter Okul 2.0 TDI (16+1) ELWB HR 177 PS
|395.000 TL
|375.000 TL
|Crafter Okul 2.0 TDI (19+1) ELWB HR 177 PS
|406.500 TL
|386.500 TL
Sınırlı sayıdaki Crafter Okul ve Servis modellerinde geçerli olan kampanya detaylarına http://www.vw.com.tradresinden ulaşılabilir.