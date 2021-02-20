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Yenilenen Honda HR-V e:HEV için tarih belli oldu

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Yeni nesil HR-V, Honda’nın ‘e:Technology’ markası altında e:HEV logosunu taşıyan en yeni modeli olarak yollara çıkıyor.

Yüksek güç üretimine sahip, iki motorlu e: HEV güç-aktarma sistemi ve gelişmiş güvenlik teknolojileri ile tasarlanan üçüncü jenerasyon HR-V, yenilenen görünümü ile de segmentindeki iddiasını artırıyor.

Model, Avrupa’da 2021 yılının sonunda satışa sunulacak.

Tasarım

Yeni nesil HR-V e:HEV, kompakt ve coupe tasarımıyla kendisine has SUV duruşu sergilerken Honda’nın en güncel modellerinde uyguladığı fonksiyonellik kavramlarını izleyerek sade ve modern tasarım felsefesini yansıtıyor. Yeni ön ızgarası ile dikkat çeken HR-V’de daha korunaklı bir iç mekan için yapılan daha keskin ve dikey kenar tasarımları da göze çarpıyor. Ortası alçak ve düz motor kaputu ile A sütunlarının alt noktasıyla bütünleşen güçlü omuz çizgisi gibi detayları HR-V’nin SUV görünümünü güçlendirerek daha güvenli bir görünüm sağlıyor.

İç tasarım

İç mekanda malzeme kalitesi artan model, modern görünümlü döşemelere ve yumuşak malzemelere sahip. Yeni HR-V’de, yatay hareketli gösterge paneli ferah bir ortam oluşturuyor. Kabin içerisindeki ön konsolun üst köşelerine yerleştirilen L şeklindeki havalandırma ızgaraları, temiz bir hava perdesi oluşturarak yeni hava dağıtım sistemiyle iç mekandaki ferahlığı daha da arttırıyor.

Yeni HR-V’nin konfor sunan bir diğer tasarım özelliği ise Sihirli Koltuk fonksiyonu. Honda’nın, yeni HR-V’de hibrit güç aktarma sistemini ve yakıt deposunu akıllıca konumlandırması sayesinde koltukların zemine katlnması veya yukarı kaldırılması yoluyla daha geniş bagaj hacmi elde ediliyor.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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