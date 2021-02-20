Yenilenen Honda HR-V e:HEV için tarih belli oldu

CARMEDYA.COM – Yeni nesil HR-V, Honda’nın ‘e:Technology’ markası altında e:HEV logosunu taşıyan en yeni modeli olarak yollara çıkıyor.

Yüksek güç üretimine sahip, iki motorlu e: HEV güç-aktarma sistemi ve gelişmiş güvenlik teknolojileri ile tasarlanan üçüncü jenerasyon HR-V, yenilenen görünümü ile de segmentindeki iddiasını artırıyor.

Model, Avrupa’da 2021 yılının sonunda satışa sunulacak.

Tasarım

Yeni nesil HR-V e:HEV, kompakt ve coupe tasarımıyla kendisine has SUV duruşu sergilerken Honda’nın en güncel modellerinde uyguladığı fonksiyonellik kavramlarını izleyerek sade ve modern tasarım felsefesini yansıtıyor. Yeni ön ızgarası ile dikkat çeken HR-V’de daha korunaklı bir iç mekan için yapılan daha keskin ve dikey kenar tasarımları da göze çarpıyor. Ortası alçak ve düz motor kaputu ile A sütunlarının alt noktasıyla bütünleşen güçlü omuz çizgisi gibi detayları HR-V’nin SUV görünümünü güçlendirerek daha güvenli bir görünüm sağlıyor.

İç tasarım

İç mekanda malzeme kalitesi artan model, modern görünümlü döşemelere ve yumuşak malzemelere sahip. Yeni HR-V’de, yatay hareketli gösterge paneli ferah bir ortam oluşturuyor. Kabin içerisindeki ön konsolun üst köşelerine yerleştirilen L şeklindeki havalandırma ızgaraları, temiz bir hava perdesi oluşturarak yeni hava dağıtım sistemiyle iç mekandaki ferahlığı daha da arttırıyor.

Yeni HR-V’nin konfor sunan bir diğer tasarım özelliği ise Sihirli Koltuk fonksiyonu. Honda’nın, yeni HR-V’de hibrit güç aktarma sistemini ve yakıt deposunu akıllıca konumlandırması sayesinde koltukların zemine katlnması veya yukarı kaldırılması yoluyla daha geniş bagaj hacmi elde ediliyor.