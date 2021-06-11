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Opel’den Yeni Astra için ilk ipuçları

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Opel, yeni nesil Astra’nın tasarımı hakkında önemli ipuçları sunan ilk görsel detaylarını paylaştı.

“Yeni nesil Opel Astra’nın güçlü bir izlenim bırakacağına ve yeni müşterileri markaya çekeceğine eminiz” açıklamasında bulunan Opel CEO’su Michael Lohscheller, “Gelecek nesil Astra, kompakt sınıf modelimizin 30 yıllık tarihinde heyecan verici yeni bir sayfa açacak” diyerek yeni model ile ilgili hedeflerini de dile getirdi.

Yeni Astra, dış tasarımda ilk kez yeni Mokka’da yer alan Opel Vizör’ün daha da geliştirilen versiyonu ile ön plana çıkıyor. Ön cepheyi komple kaplayan Opel Vizör, ultra ince IntelliLux LED farlar gibi yenilikçi teknolojileri kendi bünyesinde bir araya getiriyor. Arka tasarımda ise markanın diğer yeni modellerinde olduğu gibi Astra model ismi bagaj kapağının ortasında yer alıyor.

Pure Panel

Yeni Astra’da Alman tasarım yaklaşımı iç mekanda da devam ediyor. Tamamı cam yüzeye sahip olan iki geniş ekranın kusursuz biçimde birbirine entegre edildiği yeni nesil Pure Panel dijital kokpit, görsel olarak Opel Vizör’ü andırmasıyla öne çıkıyor. Sürücü odaklı yatay ekran mimarisi ile Pure Panel, yalın ve modern bir görsel şölen sunuyor. Yeni nesil Astra’da en aza indirilen fiziksel kumandalar, yerlerini zarif tuşlara bırakıyor. İç mekandaki müşteri deneyiminin kalitesi; kullanılan malzeme ve işçilik dışında yeniden tasarlanan direksiyon ve ergonomik ön koltuklarla vurgulanıyor.

Yeni Astra Opel’in elektrikli hamlesini sürdürüyor

Almanya, Rüsselsheim’da tasarlanan, geliştirilen yeni nesil Astra, dinamik tasarımlı beş kapılı hatchback ve çok yönlü Sports Tourer versiyonu olmak üzere iki gövde tipiyle üretilecek. Opel’in devam eden ürün stratejisini sürdürecek olan yeni model, markanın tüm ürün gamıyla elektrikliye geçiş hamlesine ivme kazandıracak.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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