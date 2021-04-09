BMW’den nisan kampanyası

CARMEDYA.COM – Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörü olduğu BMW, nisan ayı sonuna kadar sürecek bahar kampanyasını duyurdu.

Aylık yüzde 0,69 faiz oranları ve avantajlı ödeme seçenekleriyle ulaşılabilen BMW modellerini Borusan Otomotiv Yetkili Satıcıları’nın yanı sıra bmwnibul.bmw.com.tr sayfasından kolayca incelemek ve rezerve etmek mümkün.

Kampanya kapsamında, Yeni BMW 2 Serisi Gran Coupé ve BMW 1 Serisi modellerinde 250.000 TL’ye, BMW X1 ve BMW X2 sDrive16d modellerinde 300.000 TL’ye, BMW 3 Serisi’nde 350.000 TL’ye, Yeni BMW 5 Serisi’nde ise 400.000 TL’ye kadar olan tutar aylık %0,69 faiz oranıyla kredilendirilebiliyor.

Kampanya kapsamında yer alan BMW 1 Serisi, Yeni BMW 2 Serisi Gran Coupé ve BMW X1 modelleri 1.5 litre 3 silindirli benzinli ve dizel motor seçenekleri ile birlikte sunuluyor.