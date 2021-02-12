Audi’nin aksesuar satış sitesi yenilendi

CARMEDYA.COM – Audi’nin, Audi Butik ve Orijinal Aksesuar ürünlerinin satışını gerçekleştirdiği platformu seninaudin.com yeni yüzüyle yayına alındı.

Sitede, Audi sahiplerinin ve otomobil tutkunlarının ilgisini çekebilecek, gündelik hayatta kullanılabilecek ürünlerin yanı sıra, model araba ve orijinal Audi aksesuarları gibi birçok ürün yer alıyor.

Audi Collection

Sitenin butik bölümünde yer alan Audi Collection’ın yeni ürünlerle yelpazesi genişledi. Yetişkin ve çocuk tekstil ürünlerinden, spor giyim ve malzemelerine, anahtar bulucu gibi teknolojik ürünlerden, RFID koruyuculu çantalara kadar birçok ürünün yer aldığı bu bölümde ayrıca anahtarlık gibi Audi tarzını yansıtan ürünlere ulaşmak da mümkün.

Butik bölümünün bir diğer alanında ise model arabalar yer alıyor. Audi’nin ürün yelpazesinde yer alan araçların neredeyse tamamının farklı ölçeklerde modellenmiş halleri seninaudin.com sitesinden alınabiliyor.

Orijinal aksesuarlar

Yenilenen seninaudin.com sitesinin orijinal aksesuarlar bölümünde ise, arka spoylerdan, deri el freni kaplamasına, Audi veya quattro logosu şeklinde LED’li giriş aydınlatmasından, krom egsoz ucuna kadar birçok aksesuar bulunuyor.