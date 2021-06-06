DS Automobiles’den sıfır faizli haziran teklifleri

CARMEDYA.COM – DS Automobiles, Haziran ayında avantajlı satın alma fırsatları sunuyor.

Ay boyunca geçerli olacak özel teklifler kapsamında, 300 HP güce sahip şarj edilebilir hibrit DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4X4, 400 bin TL’ye kadar 12 ay vade ve 0 faizli kredi seçeneğiyle satışa çıkıyor. Tasarımı, lüks işçiliği ve teknolojisiyle premium SUV segmentinin standartlarını belirleyen DS 7 CROSSBACK modeli için ise 200 bin TL’ye kadar 12 ay yüzde 0,69 faizli kredi ya da 20 bin TL takas desteği imkânı sunuluyor.