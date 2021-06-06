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DS Automobiles’den sıfır faizli haziran teklifleri

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – DS Automobiles, Haziran ayında avantajlı satın alma fırsatları sunuyor.

Ay boyunca geçerli olacak özel teklifler kapsamında, 300 HP güce sahip şarj edilebilir hibrit DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4X4, 400 bin TL’ye kadar 12 ay vade ve 0 faizli kredi seçeneğiyle satışa çıkıyor. Tasarımı, lüks işçiliği ve teknolojisiyle premium SUV segmentinin standartlarını belirleyen DS 7 CROSSBACK modeli için ise 200 bin TL’ye kadar 12 ay yüzde 0,69 faizli kredi ya da 20 bin TL takas desteği imkânı sunuluyor.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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