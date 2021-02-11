Opel’in yeni yüzü ve Yeni Crossland’in lansmanı gerçekleşti

CARMEDYA.COM – Opel, modellerinde kullandığı yeni tasarım dili ve yeni kurumsal kimliğiyle birlikte Yeni Crossland modelini de düzenlediği dijital lansman etkinliği ile tanıttı.

Yenilenen logosuyla birlikte Opel sade, yalın ve modern bir tasarım anlayışını benimsiyor. Yeni Opel’in yollardaki ilk temsilcisi olan Opel Crossland ise yeni marka kimliğiyle dikkat çekiyor.



Opel’in tasarım felsefesindeki değişiklik, yeni modellerinde Vizör ve Pure Panel gibi sade öğeler ile temsil edilirken; marka kimliğinde ise daha keskin logo, yazı tipinde tercih ettiği daha yalın karakterler ve markayı temsil eden çarpıcı sarı renk ile özdeşleştirilmiş. Opel markadaki bu yenilenmeyi, bir marka detoksu uygulaması olarak tanımlıyor. Pure Panel kokpit ile kulanıcıları, abartılı teknolojik arayüzler ve karmaşık butonlardan uzak, sürücü odaklı, sadeleştirilmiş bir sürüş deneyimi bekliyor.



Almanya’da, geçtiğimiz aylarda tanıtımı yapılan yeni Opel Crossland, Türkiye’de aralık ayında satışa sunuldu. Yeni Opel’in ilk temsilcisi olan model, ocak ayında segmentinin lideri oldu ve iddiasını şimdiden kanıtladı. Yeni Opel Crossland, şık tasarım ve esnek kullanımı bünyesinde birleştiren kompakt bir crossover. Yeni model, vizörlü yeni marka yüzüne, arkada merkezi model ismi uygulamasına, geniş iç mekana ve 520 litreye kadar bagaj hacmine sahip.

Opel’in yeni yüzü: Vizör

Aracın önünü enlemesine kaplayan Opel Vizör, otomobile daha geniş bir görünüm kazandırıyor. Markanın geleneksel “Şimşek” logosu keskin bir şekilde merkezde yer buluyor. Tasarım anlamında rakiplerinden ayrışmasını sağlayan vizör tasarımı, 2020’ler boyunca diğer Opel modellerinde de kullanılacak ve tasarım imzası olacak.



Arkadan bakıldığında, yeni koyu renkli arka stop lambaları dikkat çekiyor. Bunlar Opel’e özgü kanat aydınlatma tasarımını güçlendiriyor. Stoplar arasında gelen siyah renkli şerit, yeni Opel Crossland’in daha geniş ve daha güçlü görünmesini sağlıyor.



Opel’in yeni kurumsal kimliğini ve bunun ilk örneği olan yeni Opel Crossland’i değerlendiren Opel Türkiye Genel Müdürü Alpagut Girgin, “Dünyamız değişiyor. Hayatlarımızı sadeleştirdiğimiz ve özümüze döndüğümüz bir dönem yaşıyoruz. Opel olarak biz de özümüze dönüp daha saf ve yalın bir marka oluyoruz, tamamen yenileniyoruz. Müşterilerimiz 2021’den itibaren daha modern bir Alman markası ile karşılaşıyor olacak. Artırdığımız müşteri memnuniyeti ve hizmet kalitesini, yapılacak olan dijitalizasyon ve yenilenen marka kimliği yatırımlarıyla 2022 sonuna kadar tüm bayilerimizde devreye alacağız.

Bugün ise Türkiye tanıtımını gerçekleştirdiğimiz yeni Opel Crossland, Opel’in yenilenen yüzünün Türkiye’deki ilk temsilcisi olduğu için markamız adına büyük önem taşıyor. Opel’in Türkiye’de satacağı her iki araçtan birinin SUV segmentinden olmasını hedefliyoruz. Ocak ayında segmentinin lideri olan yeni Opel Crossland, bu hedefimiz doğrultusunda markamızın önemli oyuncularından biri olacak” dedi. 2021’e önemli hedeflerle girdiklerini vurgulayan Alpagut Girgin sözlerine şöyle devam etti “Geçtiğimiz yıl uyguladığımız başarılı stratejilerin gerçek sonuçlarını; 50 bin adet üzerinde satış ve yüzde 6.6 pazar payı ile 2021 yılında taçlandıracağız. Bu sayede marka sıralamasını altıncı olarak tamamlamayı planlıyoruz.”

Donanım seviyeleri

Yeni Opel Crossland’in tüm versiyonlarında LED ön farlar standart olarak sunuluyor. Apple CarPlay ve Android Auto ile uyumlu 7 inçlik renkli dokunmatik ekrana sahip multimedya bilgi-eğlence sistemi, gelişmiş bağlanabilirlik özelliklerine sahip. Markanın AGR sertifikalı sürücü koltuğu Edition donanımından itibaren standart olarak geliyor. Ön ve arka park sensörü, geri görüş kamerası, park etme stresini ortadan kaldırıyor.



Anahtarsız giriş ile çalıştırma ve gelişmiş park pilotu gibi özellikleri arayanlar için Elegance donanımı öne çıkıyor.



Üst seviye konfor için Crossland Ultimate devreye giriyor. Ürün gamının en üst noktasını oluşturan versiyon, bir çok marka ve modelde opsiyon listesinde yer alan ileri teknoloji, konfor ve güvenlik özelliklerini standart olarak sunuyor. Alcantara koltuk döşemesi ve 180 derecelik panoramik geri görüş kamerası öne çıkan özelliklerden bazıları. Ultimate donanımında ayrıca 8 inçlik renkli dokunmatik ekrana sahip Multimedya Navi Pro bilgi-eğlence sistemi de standart olarak yer alıyor. Hem sürücü hem de ön yolcu için sunulan AGR onaylı ergonomik koltuklar, ayarlanabilir ısıtma özelliği ile araç içi konforu artırıyor. Model ısıtmalı koltukların yanı sıra ısıtmalı direksiyon simidine sahip.

İç hacim ve motorlar

Yenilenen Opel Crossland, bağımsız olarak ileri-geri hareket eden ve yatırılabilen arka koltuklarıyla ileri seviyede esnek bir kullanım sunuyor. 60/40 oranında bölünen iki parça koltuklar, 150 milimetreye kadar kızaklar üzerinde ileri-geri kaydırılabiliyor. Böylece bagaj alanı 410 litreden sınıfının en iyi değeri olan 520 litreye kadar çıkıyor. Arka koltukların katlanmasıyla bagaj hacmi 1255 litreye kadar ulaşıyor.



Modelde, yılın motoru ödüllü 1,2 litre benzinli ve 1,5 litre dizel arasında seçim yapabiliyor. Benzinli 130 HP ve dizel 120 HP güç seçenekleri bulunuyor. Motorlar zorlu Euro 6d emisyon normunu karşılıyor.

Güvenlik

Alman mühendisler Crossland’ın şasisinde iyileştirmeler yaptılar. Rüsselsheim’daki mühendisler, McPherson tipi ön süspansiyon ve torsiyon kollu arka aks için amortisörleri yeniden ayarladılar. Daha hassas bir sürüş sağlayan orta sertlikteki direksiyon ile birlikte yenilenen modelin şasisi, konfor ile perofrmans arasında daha iyi bir denge sunuyor ve otoyol hızlarında daha dengeli bir sürüş sağlıyor.



Yenilenen model, IntelliGrip ile gelişmiş sürüş dinamikleri ve ekstra güvenlik sunuyor. Uyarlanabilir çekiş kontrol sistemi, her türlü yüzeyde optimum çekiş ve denge sağlıyor. Bunların yanında, şerit ihlali uyarı sistemi, trafik işareti tanıma sistemi, aktif acil frenleme sistemi gibi gelişmiş sürüş destek sistemlerine ve zengin donanım seviyesine sahip olan Yeni Crossland, tüm koşullarda güvenliği ön planda tutuyor.

Yenilenen Opel Croslland Türkiye’de 216 bin 900 TL’den başlayan fiyat seçenekleriyle satışa sunuluyor. Giriş seviyesindeki Essential donanım paketiyle 1.2 litrelik benzinli ve 6 ileri kademeli düz şanzımana sahip versiyon 216 bin 900 TL, 1.5 litrelik 6 ileri kademeli otomatik şanzımana sahip versiyon ise 292 bin 900 TL fiyat etiketine sahip.

Edition donanım paketinde 1.2 MT6 226 bin 900 TL, 1.2 AT6 292 bin 900 TL ve dizel 1.5 AT6 304 bin 900 TL, Elegance donanım paketinde 1.2 AT6 302 bin 900 TL, dizel 1.5 AT6 314 bin 900 TL ve en üst seviye olan Ultimate paketinde ise 1.2 AT6 versiyonu 332 bin 900 TL satış fiyatıyla sunuluyor.