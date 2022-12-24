Skoda Octavia’ya Euro NCAP’ten tam not

CARMEDYA.COM – Skoda Octavia, 2022 yılı için gerçekleştirilen daha kapsamlı Euro NCAP çarpışma testlerinden yine 5 yıldız almayı başardı.

Markanın global olarak en çok satan modeli Octavia toplam puanın yüzde 81’ini alarak güvenlikten ödün vermedi. Önceki iki nesil Octavia modeli de maksimum puanı almayı başarmıştı ve yeni nesilde de bu gelenek devam etti.

Bu sonuçlarla birlikte 2008 yılından bu yana tüm yeni 14 Skoda modeli de beş yıldız alarak dikkat çekti. Sınıfının en güvenli araçlarından biri olan Octavia, yetişkin yolcu korumasında yüzde 86 ve çocuk yolcu korumasında yüzde 84’lük puan elde etmeyi başardı. Güvenlik asistanları alanında da güncellenen Octavia puanını yüzde 80’e çıkardı.

Skoda, güvenlik konusunda kendisini kanıtlamış Octavia modeline sürücü ve ön yolcu arasına merkezi hava yastığı ekledi ve aynı zamanda diz hava yastığını standart olarak sunmaya başladı. Aynı zamanda son jenerasyon sürücü yardımcısı sistemlerin bisikletler dahil kavşaklarda kaza riskine karşı otomatik fren yapılmasını sağlaması da Octavia modelinin tüm yol kullanıcılarının güvenliğine verdiği önemin altını çizdi. Aynı zamanda sürücü yorgunluk alarmı ise, herhangi bir sorun tespit ettiğinde sesli ve görsel uyarı vererek tehlikelerin önüne geçilmesine de yardımcı oluyor.