Toyota C-HR’a GR Sport dopingi

CARMEDYA.COM – Toyota, Türkiye’de üretilen ve 2016 yılında tanıtılan C-SUV segmentindeki temsilcisi C-HR modeline GR Sport versiyonunu da ekledi.

Toyota’nın performans odaklı GR modellerinden esinlenen ve Toyota Gazoo Racing yarış takımı temasını taşıyan yeni GR Sport versiyonu, iç ve dış tasarımda daha dinamik detaylara sahip.

Üretildiği ilk yıl Avrupa’da 120 bin adet satış adedine ulaşarak tüm dikkatleri üzerinde toplayan C-HR, yüzde 10’luk bir pazar payına sahip. 1.8 litre 122 HP ve 2.0 lt 184 HP hibrit motorlarıyla donatılan C-HR, Avrupa’da bugüne kadar 400 binin üzerinde satışa ulaştı.

C-HR GR Sport

Toyota’nın yarışlardan ilham alarak geliştirdiği GR Sport donanımı, siyah zeminli logo ve ön farları, piyano black tampon detayları ve sis farı çerçeveleri, koyu krom ön panjuru, daha agresif tasarımlı yeni ön spoyler, modele özgü 19 inç alaşım jantlar ve GR Sport logolarıyla farklılaşıyor.

Bu versiyon, bu modele özgü dinamik gri gövde rengi ve siyah tavan dahil olmak üzere dokuz özel bi-tone renk temasıyla birlikte sunulacak. Modelin kabininde yeni Cool Silver döşemelerin yanı sıra Alcantara deri koltuk veya tamamen kumaş koltuk tercih edilebilecek. Her iki seçenek de, GR’den ilham alan kırmızı ve gri dikişlerle aracın sportif tasarımının altını çiziyor.

Versiyona özel olarak tasarlanan detaylar arasında modele özgü kırmızı dikişlere sahip deri direksiyon ve vites kolu, modele özgü basamak kaplaması, GR Sport logosu, GR çalıştırma düğmesi ve sürücü gösterge ekranında GR’ye özgü araç çalıştırma animasyonu da yer alıyor.

Versiyonun kapsamlı donanımları arasında karartılmış camlar, akıllı giriş özelliği, LED uzun huzmeli farlar, elektrikli ve ısıtmalı ön koltuklar ve JBL ses sistemi de bulunuyor.

Araca özgü lastiklerin yanı sıra süspansiyon sistemi ve direksiyon ayarları da daha dinamik bir sürüş sağlamak için optimize edilmiş. Aracın yeni 19 inç lastikleri ön taraftaki yol tutuş ve viraj performansını artırırken, aynı G-kuvvetine göre daha az önden kayma yaşanmasını ve daha iyi yalpalama direnci elde edilmesini sağlıyor.

Geliştirilmiş güvenlik sistemleri

2021 model C-HR’ın tüm versiyonlarında, Toyota Safety Sense güvenlik sistemlerinin güncellenmiş versiyonu da yer alacak. Bir dizi yeni aktif güvenlik özellikleri Toyota Safety Sense, sürüş keyfi yüksek olan C-HR’ı aynı zamanda her açıdan güvenli hale getiriyor. 2021 C-HR ürün gamı, kazaları önlemek veya şiddetini azaltmak üzere tasarlanan bir dizi aktif güvenlik teknolojilerini içeren Toyota Safety Sense sisteminin son versiyonuyla donatılacak.

Modelin sportif versiyonu, Avrupa’da Ocak 2021’den itibaren satışa sunulacak.