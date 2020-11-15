Borusan Otomotiv’in İletişim Merkezi’ne üç büyük ödül!

CARMEDYA.COM – Borusan Otomotiv, müşteri iletişim merkezi Webhelp ile Contact Center World Awards 2020’de üç büyük ödüle layık görüldü.

Çağrı merkezi sektörünün en prestijli organizasyonlarından Contact Center World Awards’ın Avrupa, Ortadoğu ve Afrika (EMEA) bölgesi finallerinde yarışan Borusan Otomotiv, En İyi Sosyal Medya Kullanımı ve En İyi Teknolojik Yenilik kategorilerinde Altın, En İyi Müşteri Hizmetleri kategorisinde ise Gümüş ödülü kazandı. Farklı kategorilerde çeşitli sektörlerden birçok firma ve çağrı merkezinin yer aldığı Contact Center World Awards’da yılın en başarılı olanları ödüllendirildi.

Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik

Dijital dönüşüme insan merkezli bir yaklaşımla müşteri beklentilerini ele alarak adapte olduklarını belirten Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik: “Son iki yıldır dijital dönüşüm çalışmalarımızı yoğunlaştırdık ve müşterilerimizi tüm çalışmalarımızın odak noktası haline getirerek yatırımlarımızı gerçekleştirdik. Bu çerçevede müşteri hareketlerini, deneyimlerini ve oluşturdukları ayak izlerini en iyi şekilde anlayarak çözüm önerilerimizi hazırladık. Bilişim çağının ritmine uyum sağlamak ve müşterilerimizin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak üzere başlattığımız bu çalışmaların, iş sonuçlarımızda da fark yarattığını görüyoruz. Tüm bunların neticesinde elde edilen başarıların bir meyvesi olan bu ödüller, müşteri odaklı yaklaşımımızı ve en iyi müşteri deneyimi sunma vizyonumuzu bir kez daha teyit ediyor. Süreç boyunca katkısı olan tüm iş birimlerimize ve ekiplerimize gönülden teşekkür ediyorum.” dedi.

Dünyanın en geniş çağrı merkezleri birliğinin oluşturduğu Contact Center World Awards 2006 yılından bu yana 50’den fazla ülkeden sektör liderlerinin katılımıyla düzenleniyor. Her sene bin 600’den fazla Çağrı Merkezi’nin başvurduğu ödüllerde bu yıl Borusan Otomotiv Avrupa, Ortadoğu ve Afrika bölgesinin yer aldığı finallerde yarışarak dereceye girmeyi başardı.