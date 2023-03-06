Hennessey’den Chevrolet’ye adrenalin dokunuşu

CARMEDYA.COM – Teksas merkezli hiper otomobil üreticisi ve yüksek performanslı araç geliştiricisi Hennessey, Amerika’nın önde gelen ortadan motorlu spor arabasını güçlendirdi.

Yeni performans kitiyle donatılan Hennessey Supercharged H700 Corvette C8 Stingray, standart ortadan motorlu Stingray coupe’yi, 2023 Chevrolet Corvette Z06’yı bile aşan güç ve tork seviyelerine taşıyor.

Sekizinci nesil Chevrolet C8 Corvette Stingray, ortaya monte edilmiş 6.2 litrelik V8 motorla birlikte geliyor. Doğal olarak stok formunda emişli, 490 HP ve 630 Nm tork sağlıyor. Performans kitiyle birlikte Hennessey mühendislik ekibi, V8’in kullanılmayan potansiyelini ortaya çıkarmak için, yüksek akışlı bir santrifüj süper şarj cihazı, havadan suya ara soğutuculu bir hava emiş sistemi ve isteğe bağlı geliştirilmiş bir cat-back egzoz takıyor.

Güncellenmiş yüksek performanslı motor yazılımıyla tamamlanan H700, 708 HP ve 865 Nm tork değerlerine ulaşıyor. Bu da fabrika seviyesine göre beygir gücünde yüzde 44 ve torkta ise yüzde 37 artış anlamına geliyor. Güç çıkışı açısından, süper şarjlı H700 Corvette C8 Stingray, Chevrolet’nin doğal emişli 5,5 litrelik LT6 düz krank V8 motoru ile 670 HP güç ve 623 Nm tork değerleri sunan amiral gemisi C8 Z06’yı bile gölgede bırakıyor.

H700 paketiyle birlikte bir dizi başka özellik de geliyor. Örneğin, fırçalanmış alüminyum, saten siyah veya grafit kaplamalı yeni hafif 19 inç ve 20 inç jantlar bu özelliklerin bazıları. Hennessey ayrıca ortadan motorlu süper otomobilin sportif becerisine katkıda bulunmak için yeni grafikler de tasarlamış.