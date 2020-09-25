Volvo Cars’dan yeşil finansman için Green Finance Framework

CARMEDYA.COM – Volvo Cars, yeşil tahviller çıkararak veya yeşil krediler alarak iddialı iklim planını ve elektrifikasyon stratejisini finanse etmesine olanak tanıyan Green Finance Framework oluşumunu hayata geçiriyor.

Bu oluşum altında toplanan fonlar, iklimle ilgili çalışmalar ve çevresel projeler için ayrılıyor. Green Finance Framework bu projelerin nasıl tanımlandığını, seçildiğini ve yönetildiğini belirleyerek yatırımcılar için şeffaflık sağlıyor.

Şirketin oluşumu, Volvo Cars’ın ilk yeşil tahvilini çıkarmasının yolunu açıyor.

Oluşumun getirisi, yeni elektrikli otomobil modelleri, yeni araç platformları ve güç-aktarma teknolojilerinin yanı sıra batarya ve elektrikli otomobiller için üretim kapasitesi artışını finanse etmek için kullanılacak.

Green Finance Framework, dünyanın önde gelen bağımsız ve araştırmaya dayalı yeşil tahvil oluşum değerlendirme kuruluşu Cicero tarafından en yüksek not olan Dark Green ile değerlendirildi.

CEO Håkan Samuelsson yapmış olduğu değerlendirmede: “Volvo Cars, otomobil endüstrisindeki en iddialı iklim planlarından birine sahip” dedi ve ekledi: “Green Finance Framework, yatırımcıların Volvo Cars’ın bir elektrikli otomobil üreticisine dönüşümüne katılma olanağı sunuyor.”

Volvo Cars geçen sene, 2040 yılına kadar iklim açısından nötr hale gelmek üzere tüm operasyonlarına ve ürünlerine yönelik karbon emisyonlarını ele alan kapsamlı bir iklim planı hayata geçirdi.

Plan, elektrikliye geçiş konusunu, egzoz gazından yayılan emisyonları ele almanın çok ötesinde bir kapsama sahip. Şirket ayrıca tüm üretim süreçleri dahil operasyonların tamamında, tedarik zincirinde ve malzemelerin geri dönüşümü ve yeniden kullanımı da dahil olmak üzere karbon emisyonlarıyla mücadele edecek.

Şirket, 2040 vizyonuna doğru ilk ve somut bir adım olarak, 2018 ile 2025 yılları arasında yaşam döngüsündeki karbon ayak izini otomobil başına yüzde 40 azaltmayı hedefliyor.

Bu, otomobil başına egzoz emisyonlarında yüzde 50 azalma, üretim ve lojistik kaynaklı operasyonel karbon emisyonlarında araç başına yüzde 25 azalma ve tedarik zinciri karbon emisyonlarında araç başına yüzde 25 azalma anlamına geliyor.

“İklim hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere önümüzdeki dönem için iddialı yatırım planlarımız var.” sözleriyle değerlendirmesine başlayan CFO Carla de Geyseleer ekledi: “Finans dünyasına Volvo Cars’a sürdürülebilir bir dünya için yatırım yapma fırsatı sunabildiğimiz için mutluyum. Finans sektörü sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmede ve desteklemede çok önemli bir rol oynuyor.”

Volvo Cars, tamamen elektrikliye geçiş için taahhütte bulunan ilk otomobil üreticisiydi ve ürün yelpazesindeki her modelin bir şarj edilebilir hibrit versiyonunu sunan tek marka. Marka ayrıca, bu yılın sonlarında satışa sunulacak olan XC40 Recharge ile başlamak üzere önümüzdeki yıllarda tamamen elektrikli modeller de tanıtacak.

Şarj edilebilir hibrit otomobillerinin satışları, 2020 yılının ilk yarısında Avrupa’daki satışların yaklaşık dörtte birini oluşturdu. Volvo Cars aynı dönemde IHS verilerine göre Avrupa’nın bir numaralı premium şarj edilebilir hibrit markası oldu. Volvo Cars, 2025 yılına kadar geri kalanı hibrit araçlar olmak üzere küresel satışlarının yüzde 50’nin tamamen elektrikli otomobillerden oluşmasını hedefliyor.