Volvo Cars’dan Yeni İnovasyon Portalı

CARMEDYA.COM – Volvo Cars, yeni inovasyon portalıyla ürünleri için yazılım ve hizmetleri daha çok geliştirerek, müşterilerinin otomobillerini daha fazla kişiselleştirebilmesini sağlıyor.

Portalın kaynakları, sadece geliştiriciler için değil, aynı zamanda araştırmacılar, akıllı evlere ve bilgisayarlara meraklılar için de faydalar içeriyor. Volvo Cars, bunları kullanıma açarak, yolların herkes için daha güvenli olması amacıyla uzun zamandır sürdürdüğü bilgi ve araştırma paylaşma geleneğini devam ettiriyor.

Volvo Cars Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CTO) Henrik Green, “Otomobillerimiz gittikçe daha akıllı ve daha bağlantılı hale geliyor ve bununla birlikte müşterilerimiz arasında uygulamalar ve hizmetler için talep de artıyor. Bu kaynakları halka açık hale getirerek, şirketimiz içinde ve dışında geliştiricileri destekliyoruz ve kendi alanlarında en iyinin en iyileri ile işbirliği yapıyoruz.”

İnovasyon Portalı’nda bulunan kaynaklar arasında, yeni Volvo’larda kullanılan Android Otomotiv İşletim Sistemini ve Google uygulamalarını yeniden oluşturan ve geliştiricilere bilgisayarlarında bir otomobil içi deneyim imkanı sunan bir emülatör yer alıyor. Bu emülatör, uygulama geliştiricilerin uygulamaları doğrudan otomobildeki Google Play’de tasarlamaları, geliştirmeleri, test etmeleri ve yayınlamaları için desteklemede yardım ediyor.

Platformda ayrıca, Volvo Cars’ın halka sunduğu ilk API olan, Genişletilmiş Araç API’si de yer alıyor.

API, müşterilerin izniyle geliştiricilerin ve diğer üçüncü tarafların şarj / yakıt seviyesi ve gidilen mesafe gibi araç gösterge tablosu verilerine erişmesine ve yeni hizmetler oluşturmasına olanak tanıyor. Ek verilerin ve veri kaynaklarının da zaman içerisinde kullanıma sunulması planlanıyor.

Diğer kaynaklar arasında bir LİDAR veri seti ve tamamen elektrikli Volvo XC40 Recharge’ın indirilebilir 3D otomobil modeli de yer alıyor.

LİDAR veri seti, otomotiv LiDAR donanım ve yazılım teknolojisinde dünya lideri olan Luminar ve Duke Üniversitesi ile birlikte yayınlandı. LİDAR veri seti, Luminar’ın yüksek performanslı LİDAR sensörleri kullanılarak, otomobilin etrafındaki 250 metreye kadar uzaktaki nesneleri lazer ışıklarının darbeleriyle tarayarak oluşturuldu.

Bu veri kümesi, araştırmacıların, yüksek hızlarda ve karmaşık trafik ortamlarında güvenli otonom otomobiller oluşturması için çok önemli bir unsur olan uzun menzilli LiDAR algılama ile ilgili algoritmalar geliştirmesine yardımcı olabilir.

Yüksek kaliteli 3D otomobil modeli, gerçek zamanlı 3D içerik oluşturma ve çalıştırma için dünyanın önde gelen platformunun arkasındaki şirket olan Unity işbirliğiyle geliştirildi. Unity, oyun geliştiricilerinden sanatçılara, mimarlara, film yapımcılarına ve otomotiv tasarımcılarına kadar çeşitli içerik geliştiriciler tarafından kullanılıyor.

Otomobil modeli ve beraberindeki 3D ortam, görselleştirme uygulamalarında, sanal gerçeklik, sinematik deneyimler ve otomobil yapılandırıcılarının kullanımı için uygun. Bu kaynaklar, milyonlarca Unity kullanıcısının şablonu nasıl kullanılacağına ilişkin eğitimlere erişim sağladığı Unity geliştirici merkezinde de yer alıyor.

İnovasyon Portalı’nın zamanla eklenen kaynaklarla sürekli büyümesi planlanıyor. Önümüzdeki birkaç ay içinde, tamamen işlevsel bir 3D otomobil modeli de piyasaya sürülecek. Otomobilin fiziksel sensörlerinin dijital kopyaları eklenecek ve kullanıcıların, araştırma ve eğitim amacıyla sensör verilerini test etmesine olanak sağlanacak. Geliştiriciler, modeli yeni işlevler ve hizmetler oluşturmak için de kullanabilecekler.