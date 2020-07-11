Hyundai Yeni Elantra N Line’ın çizimlerini paylaştı

CARMEDYA.COM – Hyundai’nin performans kolu olan N Departmanı, yine boş durmayarak otomobil tutkunlarına yepyeni bir model daha hazırladı.

Hyundai, popüler Elantra modelinde de sportif N Line serisine yer veriyor.

Markanın N imzalı yeni basamaklı ızgarası, motor sporlarından ilham alan geniş hava girişli ön tamponu, mat gri arka difüzörü, çift çıkışlı egzoz sistemi ve 18 inçlik jantlarıyla oldukça agresif bir yapıda olan Elantra, normal versiyona göre daha düşük ve daha geniş bir duruş sergiliyor. Elantra N Line’ın yandan görünüşü de oldukça ilgi çekici. Daha büyük frenlere sahip aracın 18 inç alaşım jantları, sportif estetiğini daha da ön plana çıkarıyor. Yan aynalar, N Line logolar ve parlak siyah plastik parçalarla sıra dışı çizgiler de amacına uygun olarak desteklenmiş oluyor.

Hyundai, performans ve ralli tutkunları sayesinde popüler olan N markasının daha da yaygınlaşması için N Line versiyonlarına diğer modellerinde de yer verecek. Güncel olarak Veloster N, i30 N ve i30 Fastback N’nin yanı sıra belirli pazarlarda birkaç N Line modelini de sunan Hyundai, günlük kullanımda sportif ruhu hissettirmek adına en küçük modelden en büyük SUV’a kadar, hemen hemen tüm modellerinde N imzalı parçalar ve gövde kitlerini kullanacak.