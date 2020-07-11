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Toyota’dan korna gürültüsüne karşı kulak maskesi!

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Toyota’nın 5 yıl önce başlattığı toplumsal sosyal sorumluluk hareketi olan “Korna Çalma Huzurumu Çalma” projesinde sıra dışı bir etkinlik düzenlendi.

Trafiğin yoğun olduğu sabah saatlerinde Beşiktaş’ta gerçekleştirilen etkinlikte; ellerinde “Korona İçin Önlem Al, Korna Çalmayarak Örnek Ol, Korna Gürültüsüne Karşı Maskelendik, Kulak Maskesi ile Kornaya Son” gibi pankartlar taşıyan gençler sürücüleri uyardılar. Gençler ayrıca herkesin maske ile sokağa çıktığı bugünlerde halka da korna sesinin yarattığı gürültü kirliliğine karşı “esprili” bir yaklaşımda bulunarak kulak maskesi dağıttılar. İki saat süren etkinlik, sürücüler ve çevredeki yayalar tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı.

2015 yılında “Korna Çalma Huzurumu Çalma” sosyal sorumluluk projesini hayata geçiren Toyota, korna sesinin yarattığı gürültü kirliliğine dikkat çekiyor ve bunu önemli bir çevre sorunu olarak görmeye devam ediyor. Gürültü seviyesinin 120 desibel olduğu ve günde 7,5 dakika bu sese maruz kalındığında işitme kayıplarına varabilecek sorunların yaşandığı korna sesi konusunda bilinç oluşturmak ve toplumun genelinde farkındalık yaratmak amacıyla çalışmalarına ara vermeden sürdüren Toyota özellikle yüzbinlerce öğrencinin katıldığı sınavlar öncesinde de farklı bir dizi etkinlik gerçekleştiriyor.

Projeye destek artıyor

Toplumun genelinde farkındalık yaratılması amaçlanan proje Milli Eğitim Bakanlığı tarafından da destekleniyor. Çevresel bir sorun olarak görülen ve insan sağlığına olumsuz etkilerinin yanında, toplumların gelişmişlik seviyesiyle doğru orantılı bir konu olduğuna dikkat çekilen “Korna Çalma Huzurumu Çalma” sosyal sorumluluk projesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbul, İzmir, Adana, Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa, Eskişehir ve Kayseri Büyükşehir Belediyeleri başta olmak üzere, birçok kamu ve özel kuruluşun da desteğini de kazanmış durumda.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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