Fransa ve İtalya’nın ardından en fazla Peugeot Türkiye’de satıldı

CARMEDYA.COM – Peugeot Türkiye, mayıs ayında Türkiye’deki en yüksek tarihi aylık satış rakamına ulaştı.

Mayıs ayını 9 bin 954 adetlik satış ve yüzde 8,9’luk pazar payıyla kapatan Peugeot Türkiye, podyumda yerini aldı. Markanın mart ayının ardından mayısta da rekor seviyeye ulaşan performansı, ilk 5 aylık verilere de yansıdı.

Yılın ocak-mayıs aylarını kapsayan döneminde Peugeot Türkiye, gerçekleştirdiği 34 bin 457 adetlik satışla yüzde 7,7’lik pazar payına ulaştı ve toplam pazarda 4’üncü sırada yerini aldı. Yılın ilk 5 aylık döneminde 25 bin 81 adetlik satış ve yüzde 7,4’lük pazar payıyla binek araçta 4’üncü sıradaki yerini koruyan Peugeot Türkiye, ticari araçtaki büyümesini de sürdürüyor. Ocak-Mayıs 2023’te 9 bin 376 adet hafif ticari araç satışı gerçekleştiren Peugeot Türkiye, yüzde 8,9’luk payla ticari araç pazarında podyumda yer almaya devam etti. Markanın hafif ticari araç pazarında dengeleri değiştiren modeli Rifter, mayıs ayında 1.735, ilk 5 ayda ise 5 bin 428 adetlik satış rakamıyla segmentinin yeni lideri oldu. Markanın C-HB pazarındaki yeni oyuncusu 308, mayıs ayında segmentinin en çok satılan ikinci modeli olurken, ilk 5 aylık dönemde de payını yüzde 17’ye çıkararak zirveye göz kırptı.

Peugeot Türkiye Genel Müdürü Gülin Reyhanoğlu

Yıl başından bu yana sürekli artan satış rakamlarının kendileri için şaşırtıcı bir sonuç olmadığını söyleyen Peugeot Türkiye Genel Müdürü Gülin Reyhanoğlu, “Yeni ve yenilikçi modellerimize olan ilgi artarak devam ediyor. İlk 5 ayda elde ettiğimiz 34 bin 457 adetlik satışla, 2022’nin toplamında gerçekleştirdiğimiz 32 bin 666 adetlik satışı geride bıraktık. Markamıza olan ilginin büyüklüğünü gördük ve sene başındaki 57 bin adetlik satış hedefimizi de yükselttik. Bu performansın Peugeot dünyasında, Türkiye’nin de konumunu etkilediğini ifaden eden Gülin Reyhanoğlu, “Mayıs ayında gerçekleştirdiğimiz satış rakamıyla Fransa ve İtalya’nın ardından, dünyada en fazla Peugeot satılan ülke olmayı başardık. Her segmentte zirveye oynayan modellerimiz var” diye konuştu.

SUV pazarının lideri Peugeot

Peugeot SUV ailesinin elde ettiği başarılı sonuçlara da işaret eden Gülin Reyhanoğlu, “2008, 3008, 5008 ve 408 olmak üzere 4 farklı tasarım ve yetenekte SUV modelimizle ilk 5 aylık dönemde ulaştığımız 19 bin 518 adetlik satış ve yüzde 12,5 payla, Türkiye SUV pazarında liderliğimiz devam ediyor. Mayıs ayında ise 5 bin 250 adet SUV satışıyla yine zirvede yer aldık. C-SUV modelimiz 3008, mayıs ayı sonuna kadar elde ettiği yüzde 9,1’lik pazar payıyla kendi segmentinde üçüncü sırada yer aldı. B-SUV modelimiz 2008 ise mayıs ayında ikinci, 5 aylık toplamda ise birinci sırada konumlandı. Türkiye pazarı da büyümesini sürdürüyor. Pazardaki durum böyle devam ederse, 1 milyonun üzeri bu yıl görülebilir. Fakat biz biraz daha iyimser ama temkinli tarafta durup, pazarın 920-950 bin adet seviyesinde kapanacağını öngörüyoruz” açıklamasında bulundu.