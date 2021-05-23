Fiat’tan sıfır temas ile otomobil alma kolaylığı

CARMEDYA.COM – Fiat, Egea Model Ailesi’ni ve ürün gamındaki tüm binek otomobilleri, “Fiat Online” üzerinden özel koşullarla satışa sunuyor.

Geçtiğimiz yıldan bu yana devrede olan ve tam kapanma döneminde de 7/24 hizmet veren “online.fiat.com.tr” üzerinden rezervasyon yapan kullanıcılar, Fiat ürün gamındaki otomobil modellerinden dilediklerini hızlı ve pratik bir şekilde seçiyor. Motor ve donanım alternatiflerini takiben; son adım olan ön ödeme aşamasına geçiliyor. 2 Bin TL’lik ön ödeme sonrasında, bayi kullanıcıyı arayarak satış prosedürünü işletiyor ve süreç tamamlanıyor.

Konuyla ilgili görüş veren Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç “Ürünlerimizle olduğu kadar, sunduğumuz hizmetlerle de müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştırmak için çalışıyoruz. Pandemi döneminde hayatımızda dijitalleşmenin yeri hızla arttı. Sürecin başından itibaren, temassız satış ve servis süreçlerimizi gözden geçirip, güçlendirdik. Müşterilerimizin yaşanan hassas günlerde hiçbir endişe duymadan markamızla uzaktan temas etmesini sağlıyoruz. Bu bakış açısıyla, 2020 yılında online.fiat.com.tr’yi devreye aldık. Geçtiğimiz yıl ağustos ayında gerçekleştirdiğimiz ilk modelimiz ise Fiat 500X SUV oldu. Ocak ayında ise yeni Egea Cross modelimizin ön satışına başladık ve ilk 50 araç 6 saatte satıldı. 2021 başından beri 775 Bin kişinin ziyaret ettiği sitemizde halen Egea Cross modelimize olan ilgi çok yüksek.” dedi.

Fiat Online’da tüm otomobil modellerine yönelik satış işlemleri yapılabildiğine de vurgu yapan Aytaç; “Müşterilerimiz, satın almak istedikleri modelimizi seçtikten sonra ön ödeme yapıyor. Bu aşamada bayilerimiz devreye giriyor ve satış danışmanlarımız hemen müşterimizle irtibat kuruyor. Takibinde satış işlemlerini görüntülü görüşme kanalımızı kullanarak tamamlıyorlar. Son aşamada müşterilerimiz otomobillerini nasıl tercih ederlerse o şekilde teslim alma imkanına da sahipler. Servislerimizde dezenfeksiyon hizmetini gerçekleştirdikten sonra aracı isterse Fiat showroomlarından teslim almasını sağlıyor; ya da talep ettiği adrese yönlendiriyoruz. Evrakları teslimatı tercih ettiği noktada imzalaması yeterli oluyor. Sürecimiz de bu şekilde tamamlanıyor” dedi.

Altan Aytaç “Platformumuza, 2021 yılının son çeyreğinde hafif ticari modellerin eklenmesini hedefliyoruz. Haziran ayından itibaren kullanıcılar sadece stokta mevcut araçları değil, Fiat Online üzerinden kendi konfigüre ettikleri araçları da satın alabilecek, “Benim için üret” fonksiyonu ile kendi siparişlerini oluşturabilecekler” diyerek sözlerine son verdi.