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Aracınızda almanız gereken hijyen önlemleri!

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Koronavirüs salgınına karşı bireysel tedbirlerin oldukça önemli olduğu bugünlerde araçlarda da aynı şekilde tedbirler almak gerekiyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınında dışarı çıkmak zorunda kalanlar için Continental, bireysel araçlarda alınabilecek önlemler hakkında uyarıyor.

Her kullanım öncesi ve sonrasında aracınızın içini temizleyin

Mecbur kalınmadıkça evden çıkılmaması gerektiğini hatırlatan Continental, dışarı çıkılması gereken durumlarda ise kullanım öncesi ve sonrasında araçların içinin detaylı şekilde temizlenmesinin hijyen açısından önemli olduğunu vurgulayarak , alınması gereken önlemleri şöyle sıraladı;

• Araç kapı kolları, vites kolu, döşemeler ve tavan temiz bir bez ve dezenfektanla temizlenmeli.
• Araba anahtarları ve direksiyonu gibi çok sık temas edilen yerler düzenli olarak temizlenmeli ve bu yerlere temas ederken eldiven kullanımına dikkat edilmeli
• Torpido, araç ekranı ve multimedya sistemleri gibi kısımların gün içinde temizlik sıklığı artırılmalı
• Ayrıca araç içinde sosyal mesafeye dikkat edilmeli.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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