Volvo Cars yeniden üretime başladı

CARMEDYA.COM – Volvo Cars, koronavirüs pandemisi nedeniyle verilen kısa bir aranın ardından, 20 Nisan Pazartesi günü, İsveç, Torslanda’daki fabrikasında yeniden üretime başladı.

İlgili işçi sendikaları ile yapılan görüşmelerin ardından fabrikasını yeniden açma kararını alan şirketin İsveç’teki ofis çalışanları da Pazartesi günü yeniden iş başı yapacak. Geçtiğimiz haftalarda hem fabrika hem de ofisler insanların sağlığını korumak için mümkün olabilecek en güvenli şekilde yeniden hazırlandı.

Tüm iş ortakları ve tedarikçilerle sürekli ve yakın bir diyalog içerisinde, tedarik zincirindeki aksaklıkları da gidererek üretimin devamlı olması sağlanıyor. Torslanda’daki üretim hacmi, mevcut siparişlerin yanı sıra pazardaki talep de göz önüne alınarak yeniden ayarlanacak.

Håkan Samuelsson – Volvo Cars CEO

Volvo Cars CEO’su Håkan Samuelsson, “Şu anda şartlar izin veriyor ve bizim operasyonlarımızı yeniden başlatma yönünde, çalışanlarımıza ve tedarikçilerimize karşı bir sorumluluğumuz bulunuyor. Topluma yardımcı olmak için yapabileceğimiz en iyi şey, şirketi yeniden işe başlatmanın en güvenli yollarını bulmaktır. Böylece insanların hem sağlığını hem de işlerini korumuş olacağız” dedi.

Pazartesi günü personelin işe geri dönmesinden önce, tüm tesisler kapsamlı bir şekilde temizlendi, sanitasyon ve temizlik rutinleri yoğunlaştırıldı. Ayrıca ana girişlerde gönüllülüğe tabi olacak şekilde ateş ve nabız oksimetre kontrolleri yapılıyor.



Şirket yetkilileri, geçtiğimiz haftalarda Torslanda fabrikasındaki her bir çalışma istasyonunu sağlık ve güvenlik açısından gözden geçirdi. Sosyal mesafe koymanın mümkün olmadığı yerlerde ise başka koruyucu önlemler alındı.

İsveç’teki ofis binalarında, tüm toplantı odaları, ofis alanları ve restoranlardaki düzen, sosyal mesafeye izin verecek şekilde tekrar ayarlandı. Örneğin toplantı salonları ve restoranlarda masalar, en uygun şekilde ve içeride bulunmasına izin verilen kişi sayısına göre yeniden düzenlendi.

Volvo Cars’ın küresel üretim ağındaki diğer tesislerde ise durum şöyle: Belçika’nın Ghent şehrindeki fabrika 20 Nisan Pazartesi günü yeniden açıldı, ancak üretim gücü azaltılacak. Şirket ABD’nin Güney Carolina eyaletindeki fabrikasını da 11 Mayıs Pazartesi günü yeniden açmayı planlıyor. İsveç, Skövde’deki motor fabrikası ve Olofström’deki gövde parçaları üretim tesisi, haftalık olarak üretimlerini planlamaya ve diğer tesislerin ihtiyaçlarına göre üretimlerini ayarlamaya devam edecekler.



Diğer pazarlardaki ofis çalışanları yerel yönergeleri izlemeye devam edecekler, ancak Volvo Cars sağlık ve güvenlik yetkilileri, İsveç tesislerinde elde edilen öğrenimlerin başka yerlere de uygulanabileceğini umuyorlar.

Volvo Cars, bu yılın başlarında İsveç hükümeti tarafından sunulan destek paketini kullanmaya devam edecek, bu durum çoğu çalışan için kısa çalışma süresinin devam edeceği anlamına geliyor. Hükümetin desteği, piyasalar yeniden istikrar kazanana kadar Volvo Cars’ın iş sağlığını korumasına yardımcı oluyor.