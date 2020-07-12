Audi Q5’e dijital makyaj

CARMEDYA.COM – Volkswagen Grup bünyesindeki tüm markalar ve modeller gibi, Audi model gamı da kapsamlı makyaj operasyonundan geçiyor.

Genel olarak makyaj kapsamında dijital teknolojilere önem verildiği gözlenirken, son olarak Audi Q5 de makyaj sonrasında artık daha fazla dijital teknoloji sunuyor.

Markanın yeni nesil bilgi-eğlence sisteminin (MMI), dokunmatik kontrollere sahip ekranı da dahil olmak üzere aracın içerisi ve dışarısında önemli güncellemeler yapıldı.

Güncelleme ile öne çıkan en önemli yeniliklerden biri ise ilk kez yeni nesil dijital OLED dış aydınlatma kullanılıyor olması. Avrupa yollarına sonbaharda çıkması planlanan otomobil, ilk etapta Sport, S Line, Edition 1 versiyonları ve kişiselleştirme seçeneklerine sahip olacak.

Dış tasarım

1.89 metre genişlik ve 1.66 metre yüksekliğe sahip araç, yeni ve daha büyük tamponları nedeniyle 4.8 metrelik gövdesiyle selefinden 19 milimetre daha uzun. Q model ailesinin karakteristik sekizgen panjuru daha geniş görünürken, hava girişleri de yükseltilmiş. Izgara ise petek tasarımına sahip.

Avrupa için geçerli olan donanımlara göre giriş seviyesindeki Sport versiyonda Xenon aydınlatmaların yerini alan LED farların üst bölümleri, gündüz farları için yeni bir imzaya sahipken, S Line ve Edition 1 modellerinde daha önce opsiyonel olarak sunulan Matrix LED farlar ise artık standart.

Lansmana özel sunulacak Edition 1 ile özel bir mat siyah, elmas kesimli 20 inç Audi Sport alaşım jant ve pencere ve ızgara çevresinden kapı aynası kaplamalarına kadar her detayda parlak bir titanyum siyah veya parlak siyah kaplama öne çıkıyor.

Audi Q5’te müşteriler, sipariş noktasında OLED arka lambalar için üç ışık imzası tasarımı arasından seçim yapabilecekler. Yeni far grubu, eğer sensörler aracın iki metrelik yarıçapında başka bir araç tespit ederse, otomatik olarak aydınlatılıyor.

İç tasarım

Güncellenen kokpitte MMI ekranı artık daha geniş olarak yer alıyor. Daha önce 7 veya 8,3 inç sunulan ekran artık 10,1 inç boyutuna ulaşıyor.

Şimdi on kat daha fazla bilgi işlem gücü sunan üçüncü nesil Modüler Bilgi ve Eğlence Platformu’nun (MIB 3) yardımıyla, bilgi-eğlence fonksiyonları artık merkezi dokunmatik ekran MMI Dokunmatik ekran aracılığıyla tam anlamıyla sürücünün parmak uçlarında olacak.

Manuel olarak girilen komutları onaylamak için akustik geri bildirim sağlayan sistem, sözlü olarak verilen talimatları da yerine getirebiliyor.

MMI Navigasyon Plus ile de daha zengin ve ayrıntılı navigasyon bilgileri, merkezi ekranda görünürken, aracın 12.3 inçlik tamamen dijital Audi Sanal Kokpit ekranından da takip edilebiliyor. Audi Connect, MMI Navigasyon Plus paketinin bir parçası olarak gelirken, internet ve trafik altyapısıyla iletişim kurabiliyor ve Google Earth’ten yüksek çözünürlüklü uydu görüntüleri de dahil olmak üzere, gerçek zamanlı trafik akışı ve trafik tahminlerine ulaşabiliyor. İnternet bağlantısı, Amazon’un bulut tabanlı Alexa ses kontrol sistemi tarafından sunulan 80 binden fazla komutu beraberinde getiriyor ve böylece sürücünün Alexa’dan aracın içinden çıkmadan sipariş vermesini, favori bir çalma listesini veya sesli kitabı yayınlamasını veya akıllı bir cihazı evde kontrol etmesini hareket halindeyken sağlıyor. Tabi tüm bu sistemler Avrupa için gereçli. Ülkemizde bütün sistemler mevcut koşullar nedeniyle şimdilik mümkün görünmüyor.

Modelde ayrıca tam elektrikli ayara sahip ön koltuklar için masaj işlevi de alınabiliyor. Arka koltuklarda ise ısıtma tercih edilebiliyor.

Araç ayrıca elektrikli direksiyon simidi ayarı, 19 hoparlörlü Bang & Olufsen ses sistemi, bir baş üstü ekran, kablosuz şarj gibi özelliklere sahip oldukça zengin bir ekipman listesine sahip.

Yine zengin bir sürüş destek özelliklerine sahip modelde geri görüş kamerası, sabit hız sistemi, Pre sense çarpışma önleme ve hafifletme sistemi ve tepe iniş kontrolü ile tamamlanan ön ve arka park sensörleri standart olarak sunuluyor. Opsiyonel olarak ise ayarlanabilir sabit hız sistemi alınabiliyor. Bu sayede manevra yapmaktan, park etmeye kadar her şeyi halletmek ve kavşaklarda dönüş yapmak, kör noktaları izlemek ve otoyol şeridi sınırlarını gözlemlemek gibi tüm işlevleri sistem kendisi yapıyor.

Kapsamlı liste ayrıca, aynı zamanda sürüş hızını duruma, rotanın topografyasına, hız sınırlarına ve ileriye giden yol kullanıcılarına göre otomatik olarak ayarlayan ve yakıt tüketimini yüzde on oranında azaltmaya yardımcı olan tahmini verimlilik asistanını da içeriyor.

Güncellenmiş Q5’in 2.82 metrelik uzun dingil mesafesi, geniş bir iç mekan sunmaya yardımcı olurken, elektrikli bagaj kapısından erişilebilen yükleme alanının genişliğini de sağlıyor. Beş koltuğun hepsi yerinde iken, 550 litre olan bagaj bölmesi, arka koltukların katlanmasıyla 1550 litreye kadar genişletilebiliyor.

Motor ve performans

Güncellenmiş Q5 için geniş bir TDI ve TFSI motor yelpazesi ile Q5 TFSI e plug-in hibrit seçeneği sunulacak. Aracın 40 TDI quattro versiyonu, 190 PS’den 204 PS’ye ve 2.0 Nm tepe torkuna sahip 2.0 litrelik dört silindirli dizel motor ile donatılmış.

En son Euro 6d-ISC-FCM emisyon standardını ve EU 6 A gerekliliklerini karşılayan motor, nitrojen oksit emisyonlarını önemli ölçüde azaltan çift AdBlue enjeksiyonlu SCR sistemine sahip. Alüminyum karter, öncekinden yaklaşık 20 kilogram daha hafif ve krank milinin ağırlığı yaklaşık 2.5 kilogram azaltılmış. Bu nedenle yedi vitesli S Tronic şanzıman ile birlikte yeterli performans alınırken, kompakt SUV, 0-100 km/s hızlanmasını 7.6 saniyede gerçekleştiriyor ve 220 km/s hıza ulaşabiliyor.

Hafif hibrit sistem (MHEV) ve quattro dört tekerlekten çekişe sahip hibrit versiyonda ise kayışla çalışan bir marş / jeneratör (BSG) kullanan MHEV sistemi, frenleme altında üretilen enerjiyi geri kazanıyor ve 12 voltluk elektrik devresi içindeki kompakt bir lityum-iyon aküde depoluyor. Audi Q5, elektrik modunda 160 km/s kadar hızlara çıkabiliyor. Sistem ayrıca 20 km/s ve daha düşük hızlarda elektrik takviyesini devreye alıyor, bu sayede yakıt tüketimi azaltılıyor.

Standart sürüşte quattro tüm gücü ön tekerleklere yönlendirebiliyor. Yol koşulları değiştiğinde ise güç bir saniyeden kısa sürede dört teker arasında ihityaca göre dengeleniyor.

Modelde geleneksel olarak hafif çok bağlantılı ön ve arka süspansiyon kullanılıyor. Sport modellerinde standart biçimde ve S Line ve Edition One modellerinde ise daha sert bir ayar tercih ediliyor. Kişiselleştirme kapsamında beş kademeye sahip havalı süspansiyon sistemi de tercih edilebiliyor. Audi Drive Select ise farklı sürüş modları kontrol ediyor. Offroad ve Allroad seçenekleri de dahil olmak üzere yedi farklı mod için seçim yapılabiliyor.