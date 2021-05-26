Motul’dan klasik otomobillere özel yeni motor yağı

CARMEDYA.COM – Motul, klasik araç sahipleri için Classic Eighties 10W-40 ve Classic Nineties 10W-30 olmak üzere iki yeni motor yağını piyasaya sürüyor.

Bu iki motor yağı, özellikle 1970 ve 2000 yılları arasında üretilen klasik otomobiller için özel olarak tasarlandı.

Motul, ilk olarak 2008 yılında klasik otomobiller için özel yağlar üretmeye başladı.

Eski motorlara daha iyi uyum sağlayacak şekilde tasarlanmış bu özel ürünlerden Classic Eighties (80’ler) 10W-40 viskozite değeriyle sunulurken, Classic Nineties (90’lar) motor yağının viskozitesi 10W-30 olarak belirlendi.

Her iki yeni ürün de, dönemin atmosferini yansıtan özel Motul Classic kutu tasarımına sahip. Motul Classic serisi, yağların yanı sıra, klasik otomobillerin bakımı için özel olarak tasarlanmış soğutucular, temizleyiciler ve bakım ürünleri de içeriyor.

Dünün klasikleri için günümüz teknolojisi

Orijinal veya yeniden toplanmış motorlar için uygun Classic Eighties 10W-40 ve Classic Nineties 10W-30, 1970’ler, 1980’ler ve 1990’ların 4 zamanlı motorlarla donatılmış, benzinli veya dizel, atmosferik, süperşarjlı veya turboşarjlı, enjeksiyon veya karbüratörlü klasik araçlara için üretilmiş yarı sentetik çok dereceli motor yağları olarak karşımıza çıkıyor.

Bu yarı sentetik formüller, koruma için yüksek çinko (ZDDP) içeriğine ve performans için molibden içeriğine sahip. Sentetik baz yağlarla güçlendirilmiş formülü, çalıştırma sırasında motor aşınmasını önlüyor. Katkı maddeleri paketi, sadece sürüş sırasında değil, uzun süreli muhafaza dönemlerinde de koruma sağlıyor.