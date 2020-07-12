Makyajlanan Volkswagen Tiguan’a elektrik dopingi

CARMEDYA.COM – Volkswagen’in SUV sınıfındaki başarılı temsilcisi Tiguan, geçirdiği kapsamlı makyaj operasyonuyla birlikte güncel görünümüne kavuştu.

Bugüne kadar altı milyon adetten fazla üretine modeli sadece 2019 yılında 911 bin adetlik üretim rakamıyla, segmentinin önemli oyuncularından biri olduğunu kanıtlıyor.

Bu başarıyı daha da ileriye götürmek isteyen Volkswagen mühendisleri tarafından bir dizi geliştirme ve kapsamlı bir güncellemeye tabi tutulan Tiguan, artık plug-in hibrit versiyona da kavuşuyor. Tiguan eHybrid ile birlikte Tiguan R da ilk kez ayrı bir model olarak satışa sunulacak. Tiguan eHybrid, tamamen elektrikli sürüş modunda 130 km/s hıza ulaşabiliyor.

Volkswagen R’in performans uzmanlarının imzasını taşıyan Tiguan R, değişken tork kontrolüne sahip yeni bir dört tekerden çekiş sistemi (4MOTION) geliştirdi. R-Performans Tork Vectoring adı verilen sistem sayesinde sürüş gücü ön ve arka akslar ile sol ve sağ arka tekerlekler arasında değişken bir şekilde dağıtılarak, tamamen yeni SUV sürüş dinamikleri sağlanıyor.

Modelde kullanılan yeni nesil turbo dizel motorlar yerini aldıkları versiyonlara göre daha düşük emisyon değerlerine sahip. Diğer yandan opsiyonel olarak sunulan Travel Assist2/4 (Seyahat Asistanı), 210 km/s hıza kadar sürüşe yardım edebiliyor. Tiguan ayrıca, tamamen yeni nesil bilgi-eğlence sistemini de (MIB3) kullanıyor. Bu arada otomobilde ses sistemi Harman Kardon imzalı ve 480 watt ses çıkış gücü sunuluyor.

Dokunmatik kontrollere sahip yeni nesil direksiyon da makyajlanan Tiguan’ın öne çıkan özellikleri arasında. Modelde ayrıca tamamen dokunmatik klima kontrol fonksiyonları yer alıyor. Yine önemli bir gelişme olarak araçta yeni IQ.LIGHT – LED matris farlar kullanılıyor.