Audi lojistik planlamada “Artırılmış Gerçeklik” kullanıyor

CARMEDYA.COM – Audi, lojistik süreçlerinde LayAR sistemini kullanmaya başladı.

Layout ve Artırılmış Gerçeklik – AR bir birleşimi olan yazılım, Audi’nin bir üretim alanında kurulması planlanan raflar, bantlar, kutular gibi tüm lojistik yapı ve nesneleri, CAD verilerini kullanarak, üç boyutlu bir hologram olarak görselleştiriyor ve gerçek ortama gerçek boyutta yansıtıyor.

Daha önce lojistik planlamalarında prototip kullanımına giden Audi, Artırılmış Gerçeklik sayesinde, birebir ölçekte bir görsellikle, sorunların erkenden fark edilmesini ve hızlı bir şekilde çözüm geliştirilmesini sağlıyor.

Elde edilen tüm görüntüler, senkronizasyon yoluyla aynı anda birden fazla AR cihazında gösteriliyor ve kullanıcılar burada nesneleri hareket ettirebiliyor, döndürebiliyor veya değiştirebiliyor. Yapılan tüm değişiklikler gerçek zamanlı olarak görülüyor. Görüntünün paylaşımı sayesinde farklı tesislerde hatta ülkelerde olunsa dahi birlikte çalışmak so derece kolay hale geliyor.

Böylece daha verimli ve hızlı bir planlama yapan lojistik ekibi, halen Ingolstadt’taki kaporta atölyesinde bir uygulamayı: araçların teslimatı için yeni bir sürücüsüz taşıma sistemini geliştiriyorlar.

LayAR yazılımının, önümüzdeki tarihlerde ana fabrikada elektrikli otomobillerin üretiminde de kullanılması planlanıyor.