SEAT’tan yıl sonu fırsatları

CARMEDYA.COM – SEAT, yenilenen SUV modeli Ateca ve ikonik modeli Ibiza için aralık ayına özel fırsatlar sunuyor.

Yeni SEAT Ateca 1.5 TSI 150 HP DSG Xperience ve FR versiyonu aralık ayına özel 14 bin TL’lik indirimle 355 bin TL’den başlayan tavsiye edilen kampanyalı anahtar teslim fiyatla satışa sunuluyor.

Full LED far sistemi, Dijital gösterge paneli, geri görüş kamerası, karartılmış arka camlar ve ön çarpışma uyarısı gibi özellikler Ateca modelinde standart olarak sunuluyor. Fiyat indirimine ek olarak tüm Ateca modellerinde 100 bin TL için, 12 ay vadede, yüzde 0 faiz oranı ile özel taşıt kredisi imkanı bulunuyor.

Ibiza modelinin yeni 1.0 lt Evo 80 HP Style versiyonu ise 8 bin 500 TL indirimle, 161 bin 500 TL’den başlayan tavsiye edilen kampanyalı anahtar teslim fiyatlarla alınabiliyor. Style donanım seviyesinde yağmur sensörü, hız sabitleme sistemi, arka park sensörleri, otomatik klima, otomatik yanan kısa farların yanı sıra, yüksek kaliteye ve çözünürlüğe sahip 6,5 inçlik dokunmatik ekran da standart olarak yer alıyor.

Yeni Ateca ve Ibiza’ya özel kampanyalar sınırlı sayıda araç için 02 Aralık 2020 – 31 Aralık 2020 tarihlerinde kampanyaya katılan tüm SEAT Yetkili Satıcıları’nda devam edecek. Kredi ve finansman şart ve seçenekleri VDF tarafından sağlanıyor.