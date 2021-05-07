Opel’den mayıs kampanyası

CARMEDYA.COM – Opel, hem binek hem de ticari araçlar için avantajlı satın alma seçenekleri sunuyor.

Mayıs ayı boyunca geçerli olacak kampanyalar kapsamında, Opel Corsa’ya 176.900 TL’den başlayan fiyatlarla sahip olunabiliyor. Bununla birlikte Yeni Opel Crossland, Grandland X ve yeni Insignia’daki cazip ödeme seçenekleri otomobil severleri bekliyor.

Opel, ticari araç modelleri Combo ve Zafira Life’a özel avantajlı fırsatlar sunmayı da sürdürüyor. Mayıs ayı boyunca, Opel Combo Life 189.900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa çıkarılırken, Combo Life ve Zafira Life modelleri kavantajlı kredi ve faiz seçenekleriyle yeni sahiplerini bekliyor. Opel ayrıca, ÖTV muafiyeti bulunan kullanıcılar için geniş model ve donanım seçenekleri sunuyor.

12 ay boyunca yüzde 0,99 faiz imkânı

Mayıs ayına özel olarak yeni Opel Crossland modeline 219.900 TL’den başlayan fiyatlar ile sahip olunuyor. Otomatik şanzımanlı Crossland modellerinde ise 75.000 TL kredi için 12 ay, %0,99 faiz imkânı sunuluyor.

Grandland X modelinin belli donanımlarında 90.000 TL kredi için 12 ay, %0 faiz imkânı sunuluyor. Mayıs ayına özel Opel Grandland X modelleri 369.900 TL’den başlayan fiyatlar ile showroom’lardaki yerini alıyor. Insignia ise 150.000 TL kredi için 12 ay, %0,99 faiz seçeneği ile mayıs ayında sevenleri ile buluşuyor. Insignia’ya 442.600 TL’den başlayan fiyatlar ile sahip olunabiliyor.

Opel Combo ailesinde mayıs ayına özel 75.000 TL kredi için 12 ay, %0,99 faiz imkanının yanı sıra kobilere özel fırsatlar da sunuyor. Mayıs ayına özel olarak Combo Life’a 189.900 TL’den, Combo Cargo’ya ise 160.500 TL’den başlayan fiyatlar ile sahip olunabiliyor. Opel, Zafira Life modelini 324.900 TL’den başlayan fiyatlarla tüketiciyle buluşturuyor. Zafira Life, mayıs ayına özel 100.000 TL kredi için 12 ay %0,99 faiz olanağı sunuluyor.

ÖTV muafiyeti bulunan tüketiciler, Corsa, Astra HB, Crossland modellerinin yanı sıra mayıs ayına özel Grandland X Essential donanımını da tercih edebiliyor. ÖTV muafiyeti bulunan tüketicilerin faydalanabilecekleri model seçeneklerine ve finansman koşullarına Opel Türkiye web sitesinden erişilebiliyor.