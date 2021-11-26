Michelin üçüncü çeyrekte yükselişini sürdürdü

CARMEDYA.COM – Michelin, 2021 yılının ilk dokuz aylık dönemine ait finansal sonuçlarını açıkladı.

Süregelen pandeminin yanı sıra tedarik zincirlerinde yaşanan geniş çaplı bozulma, artan lojistik ve enerji maliyetleri gibi konularda ekonomilerde yaşanan dalgalanmaya rağmen, dokuz aylık dönemde satışlarını yüzde 15.6 oranında artırdı. Şirket dokuz aylık dönemde 17.2 milyar Euro satış rakamına ulaştı.

“Michelin iddalı büyüme stratejisini sürdürüyor”

Michelin yüzde 1.3’ü üçüncü çeyrekte olmak üzere, lastik satış adetlerinde yüzde 14.8 oranında büyüme sağladı. Grubunun, süregelen pandemi krizine rağmen 2021’in ilk dokuz ayında oldukça sağlam bir performans sergilediğini belirten Michelin Grup CEO’su Florent Menegaux konuyla ilgili olarak yaptığı değerlendirmede; “Tedarik zincirlerinde yaşanan büyük aksamalar, enerji ve diğer maliyetlerdeki keskin artışlarla hâlâ devam eden bu olağandışı ortamda, tüm ekiplerimize tekrar teşekkür ediyorum. Michelin Grubu, ekiplerimizin bağlılığı ve sıkı çalışması sayesinde sağlamlığını bir kez daha göstererek iddialı büyüme stratejisini sürdürüyor” dedi.

Bu yıl, kamyon lastik pazarının yüzde 6 ile yüzde 8 oranında tekrar yükselişe geçmesi ve özel ürün grubu pazarının yüzde 9 ile yüzde 11 arasında bir artış sağlaması; binek ve hafif ticari araç lastiği pazarlarının yarı iletken sıkıntısı nedeniyle yıl boyunca yüzde 6 ile yüzde 8 oranında büyüme göstermesi bekleniyor.