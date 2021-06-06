Dacia’dan yaz kampanyası

CARMEDYA.COM – Haziran ayında Dacia, geniş kampanya seçeneklerini tüketicilerle buluşturuyor.

Haziran ayı boyunca Duster Eco-G 100 bg 4×2 LPG versiyonu 193.400 TL’den benzinli fiyatına tüketicilerle buluşturuluyor. Dokker Combi Ambiance ECO-G 110 bg versiyonu ise 149 bin 400 TL’den satışa sunuluyor. Yeni Sandero’nun Comfort 1.0 Sce 65 bg versiyonuna 156 bin 900 TL fiyat ve günlük 69 TL ödeme ile sahip olunabiliyor.

Sınırlı sayıdaki 2021 model Duster ve Yeni Sandero modelleri için perakende satın alımda 3 bin TL takas indirimi uygulanıyor.

Dacia’nın tüm binek araç modellerinde sağlık çalışanlarına Dacia Finans’tan kullanılan krediler için dosya masrafı alınmıyor. Ayrıca aracın ilk periyodik bakımını kapsayan Maxxi Bakım ürünü de hediye ediliyor.