Dacia’dan yılın son kampanyası

CARMEDYA.COM – Dacia, aralık ayı kampanyasını duyurdu.

En az 10 bin TL peşinat yatıranlar, tüm Duster versiyonları için fiyat sabitleme imkânı elde ediyor.

Sınırlı sayıdaki tüm Dokker versiyonlarında ise 15 bin TL’ye varan indirim fırsatları** sunuluyor.

Dacia Duster 165 bin 900 TL, Dokker 114 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla sahiplerini bekliyor.

Sandero ve Sandero Easy-R’da avantajlı fiyatlar

Yılın son ayında sınırlı sayıdaki Sandero Ambiance 1.0 Sce 75 bg versiyonu, perakende satın alımda geçerli 126 bin 400 TL’den başlayan avantajlı fiyatlarla satışa sunuluyor.

Sınırlı sayıda Sandero Stepway Turbo 90 bg Easy-R versiyonu ise aralık ayı boyunca 154 bin 900 TL’den başlayan fiyat etiketine sahip.