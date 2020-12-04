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Dacia’dan yılın son kampanyası

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Dacia, aralık ayı kampanyasını duyurdu.

En az 10 bin TL peşinat yatıranlar, tüm Duster versiyonları için fiyat sabitleme imkânı elde ediyor.

Sınırlı sayıdaki tüm Dokker versiyonlarında ise 15 bin TL’ye varan indirim fırsatları** sunuluyor.

Dacia Duster 165 bin 900 TL, Dokker 114 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla sahiplerini bekliyor.

Sandero ve Sandero Easy-R’da avantajlı fiyatlar

Yılın son ayında sınırlı sayıdaki Sandero Ambiance 1.0 Sce 75 bg versiyonu, perakende satın alımda geçerli 126 bin 400 TL’den başlayan avantajlı fiyatlarla satışa sunuluyor.

Sınırlı sayıda Sandero Stepway Turbo 90 bg Easy-R versiyonu ise aralık ayı boyunca 154 bin 900 TL’den başlayan fiyat etiketine sahip.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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