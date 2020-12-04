Opel’den şimdi al baharda öde kampanyası

CARMEDYA.COM – Opel Türkiye, aralık ayında müşterilerine sunduğu sıfır faiz imkanının yanı sıra şimdi al baharda öde kampanyasını da duyurdu.

Opel, aralık ayında sunduğu avantajlı koşulları müşterilerine görüntülü görüşme, eve teslimat veya e-randevu gibi seçeneklerden hangisini tercih ederlerse o yöntemle keşfetme imkanı tanıyor.



Aralık ayına özel olarak, tüm Grandland X modellerinde sıfır faiz ile baharda ödeme seçeneği sunuluyor. Yine Aralık ayına özel stoklarla sınırlı Grandland X Enjoy Black Edition donanımı ise 317 bin TL’den başlayan fiyatlar ile showroomlarda yerini alıyor.



Kasım ayında tanıtılan Yeni Insignia ise lansmana özel 100 bin TL kredi için 15 ay, yüzde 0 faiz ile lansmana özel tanıtım fiyatları ile satışa sunuluyor.



AutoBest ödüllü Corsa’ya Aralık ayında, 50 bin TL kredi için 15 ay, yüzde 0,89 faiz imkanına ek showroom’lara özel avantajlarla ve 172 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla sahip olunabiliyor.