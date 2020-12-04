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Borusan Otomotiv Premium’dan ertelemeli ödeme fırsatı

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Borusan Otomotiv Premium müşterileri, BMW, MINI, Jaguar ve Land Rover modellerinde 12 ay ve daha uzun bireysel kiralama seçenekleri ile kiralama başlangıcından 3 ay sonra ödeme fırsatından yararlanabiliyor.

Yıl sonuna kadar geçerli kampanya kapsamında BMW, MINI, Jaguar ve Land Rover modellerini Borusan Otomotiv Premium güvencesi ile bireysel veya kurumsal amaçlı kiralayan kullanıcılar, böylece uzun dönem operasyonel kiralamanın ayrıcalıklarına da sahip oluyor.

Daha detaylı bilgi için, 0850 252 44 44 numaralı telefon ve https://www.premiumkiralama.com/bireysel_kiralama_firsati adresi üzerinden Borusan Otomotiv Premium’a ulaşılabiliyor.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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