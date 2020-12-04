Fujitsu ve Toyota tedarik zinciri lojistiğinde yeni çözüm geliştirdi

CARMEDYA.COM – Fujitsu Limited ve Toyota Systems Corporation, Fujitsu’nun kuantumdan ilham alan Digital Annealer bilgi işlem çözümünü kullanan ortak bir denemede tedarik zinciri ve lojistik ağ operasyonlarının optimizasyonunu başarıyla gerçekleştirdi.

Digital Annealer, mevcut geleneksel hesaplama teknolojileriyle mümkün olmayan hızlarda karmaşık kombinatoryal optimizasyon sorunlarını çözüyor ve bir otomotiv için en uygun maliyetli yaklaşımı belirleyerek nakliye kamyonlarının sayısı, toplam kilometre ve paket sıralama görevleri gibi değişkenleri hızla hesaplayarak düzinelerce fabrikaya 3 milyondan fazla olası teslimat rotası içeren tedarik zincirinin optimizasyonu için sorunları tespit edebiliyor.

Söz konusu deneme, 30 dakika içinde sonuç vererek önceden tanımlanmamış dağıtım rotalarını keşfetti ve lojistik maliyetlerini yaklaşık yüzde 2-5 oranında azaltabilecek ve böylece yükleme verimliliğini artıran ve nakliye ile ilgili masrafları düzene sokan optimum bir rotanın hesaplanmasının mümkün olduğunu ortaya koydu.

Toyota Systems ilk olarak Ocak 2019’da Toyota Motor Corporation ve grup şirketlerini teknoloji tekliflerinin geliştirilmesinde desteklemek için bir BT çözümleri şirketi olarak kuruldu. Toyota Systems, şirketin kuruluşundan bu yana Fujitsu ile kuantum hesaplamanın kullanımı konusunda araştırma yürütüyor.

Toyota Systems ve Fujitsu tarafından uygulanan deneme sırasında 3 milyondan fazla rotaya sahip büyük ölçekli bir lojistik ağını içeren bir optimizasyon problemini formüle etmek ve çözmek için Fujitsu’nun Dijital Annealer’ın kuantumdan ilham alan teknolojisini uyguladılar. Denemenin amacı, yüzlerce tedarikçiden parça tedarik etmek ve bunları birkaç transit depodan düzinelerce fabrikaya teslim etmek için milyonlarca potansiyel adaydan en düşük dağıtım maliyetine sahip rotayı hızlı bir şekilde belirlemekti. Dağıtım maliyetleri, kamyon sayısı, toplam seyahat mesafesi ve paketlenmiş parçaların sıralanmasında yapılan iş miktarı dahil olmak üzere değişkenlere göre hesaplandı.

Deneme sonuçları

Dijital Annealer ve yeni çözüm tekniklerinin uygulanması, 30 dakika içinde yeni bir rotayı hesaplamayı mümkün kıldı ve bu da genel maliyetlerde önemli bir düşüş potansiyeline yol açtı.

Denemeler sırasında, yeni keşfedilen rotaları kullanan simülasyonlar, bu yöntemin maliyetleri geleneksel yöntemlere kıyasla yaklaşık yüzde 2-5 azaltabileceğini kanıtladı.

Gelecek planları

Bu sonuçlara dayanarak iki şirket, otomobil üretimi dağıtım zincirleriyle ilgili lojistik rotaları hesaplamak için Dijital Annealer kullanmayı hedefliyor ve ek pratik uygulamalar için fırsatları daha fazla doğrulamak ve tanımlamak için çalışıyorlar.