Lucid Motors Tesla avcısı Lucid Air’i tanıttı

CARMEDYA.COM – Lucid Motors, Silikon Vadisi’ndeki genel merkezinden gerçekleşen dijital lansmanla Lucid Air’in detaylarını açıkladı.

Performans, verimlilik ve tasarımla ilgili önemli alanlarda EV ve lüks segmentlerde yeni endüstri ölçütlerini belirleyen tamamen elektrikli lüks sedanın teslimatları 2021’in ikinci çeyreğinde başlayacak.

Peter Rawlinson – CEO ve CTO / Lucid Motors

Lansmanda konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Lucid Motors CEO’su ve CTO’su Peter Rawlinson, Lucid Motors’un elektrikli otomobili daha iyi hale getirmeye çalıştığını ve bunu yaparak, tüm endüstriyi sürdürülebilir mobilitenin hızlandırılmış bir şekilde benimsenmesine doğru ilerletmeye yardımcı olduğunu ifade ederken, şunları söyledi; “Dünyanın en gelişmiş elektrikli aracını geliştirmeye yönelik bu yaklaşımın amacı, sürdürülebilir, sıfır emisyonlu taşıma ile tüm insanlığa fayda sağlamak ve aynı zamanda EV dünyasına yeni müşteriler çekmektir. Lucid Air ile, tüm endüstri için EV teknolojisi ve performansının sınırlarını yeni seviyelere taşıyarak mümkün olan ilerlemeleri gösteren bir otomobil yarattık.”

Lucid’in kendi geliştirdiği EV güç aktarımının mümkün olan en küçük ölçeğinden yararlanan Lucid Space Concept, Lucid Air ve yakında çıkacak Lucid araçlarının üzerine inşa edileceği Lucid Electric Advanced Platform (LEAP) mimarisinin merkezinde yer alıyor.



Lucid, eşzamanlı olarak daha küçük ama daha güçlü elektrik motorları yaparak ve tüm elektrikli güç aktarım mekanizmasının mimarisini önemli ölçüde geliştirerek, yolcular ve onların konforu için daha geniş bir alan kazanabiliyor.

Lucid Air model ailesi

Lucid Motors, dört farklı seçenekle Lucid Air model ailesini sunmaya 2021’in ikinci çeyreğinde Air Grand Touring ve Air Dream Edition versiyonlarıyla başlayacak. 2021’in dördüncü çeyreğinde Air Touring’in satışa sunulması hedeflenirken, Air modeli ise 2022 yılında yola çıkacak ve ürün gamı tamamlanmış olacak. Tüm modeller için şimdiden ön sipariş için rezervasyon alınmaya başlanmış durumda.

Performans ve menzil

Çift motorlu, dört tekerlekten çekişli mimaride farklı güç seçenekleri sunan Lucid Motors’un ürün gamının tepesinde 1080 HP güç sunan Air Dream Edition yer alacak. Bu model 0-100 saniye hızlanmasını 2.5 saniyede gerçekleştirebiliyor ve 270 km/s hıza çıkabiliyor. Araç 21 inçlik Aero Dream jantlarla 753 km. menzile ulaşırken, 19 inçlik standart jantlar tercih edildiğinde menzil 809 km’ye çıkıyor. Araç 400 metrelik mesafeye ve 231 km/s hıza 9.6 saniyede ulaşıyor ve bu değerle, bugüne kadar 10 saniyenin altında bu mesafeye ulaşabilen tek elektrikli sedan olma özelliğini ele geçiriyor.

Yine 2021 ikinci çeyrekte satışa sunulacak Air Grand Touring ise 800 HP güç üreten bir motora sahip olacak. Aracın 0-100 saniye hızlanması 3 saniyede gerçekleşiyor ve 270 km/s hıza çıkabiliyor. Araç 400 metre mesafeye ve 214 km/s hıza 10.8 saniyede ulaşıyor. Tam şarjla menzili ise 832 km.

2021 dördüncü çeyrekte sunulacak Air Touring ise 620 HP güç sunan motora sahip. Aracın 0-100 saniye hızlanması 3.2 saniyede gerçekleşiyor ve 250 km/s hıza çıkabiliyor. Araç 400 metre mesafeye ve 198 km/s hıza 11.4 saniyede ulaşıyor. Tam şarjla menzili ise 653 km.

2022 yılında satışa sunulacak Lucid Air modelinin motor ve menzil detayları ise henüz paylaşılmış değil.

Lucid Air, rüzgar tüneli testlerinin sonuçlarına göre CD 0.21’lik sürtünme katsayısı ile dünyanın en aerodinamik lüks otomobili olma özelliğine de sahip olacak.

Hızlı şarj

Lucid Air, bir DC Hızlı Şarj ağına bağlandığında dakikada 32 km’ye varan hızlarda şarj etme özelliği ile şimdiye kadar sunulan en hızlı şarjlı elektrikli araç olacak. Lucid Air araçlarını gerçek dünya koşullarında şarj eden kullanıcılar, yalnızca 20 dakikalık şarjla 482 km. menzil elde edebilecek.

EV pil paketleri

Lucid Motors, kendi geliştirdiği, kompakt 113kWh genişletilmiş menzilli pil paketini oluştururken, 10 yıllık deneyime ve 32 milyon kilometrenin üzerinde gerçekleşen gerçek yol koşulları testinden yararlanıyor. Dünyanın önde gelen elektrikli yarış organizasyonlarında daha da geliştirilen pil teknolojisi, özel bir Pil Yönetim Sistemi (BMS) ve akıllı hücre ambalajı ile mümkün olan en iyi enerji yoğunluğunu sağlıyor.

İç mekan

Lucid Air akıllı pil mimarisi sayesinde geniş bir iç mekan sunacak. Yeni mimari yaklaşımın bir parçası olarak elektrikli otomobilin ön ve arka bölmelerinde oldukça geniş depolama alanları oluşturulabiliyor.

Tamamen dijital bir ön konsolla süslenen iç mekanda dokunmatik kontrollere sahip dijital ekranlar kullanılıyor. Sürücünün önünde, gösterge panelinin üzerinde süzülen ve iç mekanın aydınlık ortamına katkıda bulunan 34 inçlik kavisli bir 5K ekran bulunuyor. Orta konsolda ise içeriye doğru gizlenebilen ve arkasında bir eşya gözü saklanan araçla ilgili kontrollerin olduğu ekran yer alıyor. Gerek direksiyon üzerinde, gerekse de on ve orta panelde gklima kontrolleri dışında hiç düğme görmüyorsunuz. Direksiyon üzerinde sadece ses kontrolleri yer alıyor.

LIDAR teknolojisi

Aracın sürüş destek sistemleri ise Lucid Air Dream Edition’da tümü standart olacak şekilde sunuluyor. Görüntü, radar ve ultrasonik özellikleri kapsayan 32 sensöre sahip sistem, ayrıca bir EV’de dünyanın ilk standart yüksek çözünürlüklü LIDAR’ını sunan türünün ilk örneği olma özelliğine sahip.

Gelişmiş aydınlatma teknolojisi

Lucid Air’in farları, binlerce ışık kanalından oluşan, devrim niteliğinde bir Mikro Lens Dizisi sistemi. Tamamen şirket içinde geliştirilen bu teknoloji, şimdiye kadarki en parlak, en hassas ve gelişmiş aydınlatma sistemini sağlıyor. Işık kanallarını farklı yönlere dijital olarak değiştirerek, görüşte devrim yaratarak ve güvenliği artırarak ışık yönünün dijital olarak yönlendirilmesi mümkün olabiliyor.

Entegre Alexa Voice

Lucid, gelişmiş bir Alexa uygulamasını doğrudan Lucid Air’e yerleştirmek için Amazon ile işbirliği yaptı. Bu, sürücünün ve yolcuların gözlerini yoldan ayırmadan hareket halindeyken (navigasyon, arama, medya akışı, akıllı ev kontrolü ve alışveriş sepetine veya yapılacaklar listesine öğe ekleme dahil) eksiksiz Alexa deneyiminin keyfini çıkarmasını sağlıyor. Ayrıca bunun için sürücünün ellerini direksiyondan kaldırmasına da gerek olmuyor. Alexa’nın Lucid uygulaması, basit bir sesli komutla kumanda edilebiliyor. Bir sürücü Alexa’yı kullandığında, Lucid Air’in kokpit ekranı aracılığıyla komutlar için görsel destek de sağlanıyor.

Fiyat seçenekleri

Lucid Air modelleri başlangıçta Kuzey Amerika’da dört model aralığında sunulacak. Giriş seviyesini oluşturan Air için hedef 2022 yılından itibaren 80 bin doların altında bir fiyata sahip olması. Bu rakamın ABD federal vergi indirimi sonra 72 bin 500 dolar olması bekleniyor.

Air Touring, 2021 yılının dördüncü çeyreğinde 95 bin dolar (ABD federal vergi indirimi ile 87 bin 500 dolar) fiyat etiketine sahip olacak.

2021 yılının ikinci çeyreğinde yollarla buluşacak olan modellerden Air Grand Touring, 139 bin dolar ((ABD federal vergi indirimi ile 131 bin 500 dolar), Air Dream Edition ise 169 bin dolar (ABD federal vergi indirimi ile 161 bin 500 dolar) satış fiyatına sahip olacak.

Erişilebilirlik

Lucid Motors, model gamı için rezervasyonları ABD ve Kanada’daki müşterilere, ayrıca Avrupa ve Orta Doğu’daki belirli ülkelere açmış durumda. Şimdilik bu ülkeler arasında Türkiye yer almıyor. Lüks sedan, 2021 yılının sonuna kadar Kuzey Amerika’da açılması planlanan 20 adet Lucid Stüdyo ve Hizmet Merkezi aracılığıyla da satışa sunulacak. Avrupa ve Orta Doğu pazarı teslimat tarihleri, fiyatları, satış ve servis merkezi detayları ileride Lucid Motors’un https://www.lucidmotors.com/ web adresinde açıklanacak.

Üretim, şirketin Arizona, Casa Grande’deki fabrikasında önümüzdeki aylarda başlayacak ve ilk otomobiller Lucid Air’in Kuzey Amerikalı müşterilere 2021 baharında teslim edilmeye başlanacak.

Bu arada Lucid Motors, lansmanla birlikte gelecekte tanıtacağı SUV modeliyle ilgili ilk görselleri de paylaştı.