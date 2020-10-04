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Anadolu Isuzu midibüs ihracatında liderliğini sürdürüyor

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Türkiye midibüs ihracatında 16 yıldır lider olan Anadolu Isuzu, liderlik pozisyonunu 2019 yılında da korudu.

Türkiye İhracat Meclisi’nin (TİM) 2019 yılı rakamlarına göre ihracatını %38,4 artırarak her geçen yıl büyümeye devam eden Anadolu Isuzu, 2019 yılında toplam 853 adetlik midibüs ihracatı ile bu segmentteki liderliğini korudu.

Anadolu Isuzu’nun 2019 yılında 134 milyon dolar karşılığı gerçekleştirdiği .433 araçlık toplam ihracatının, 853 adedini midibüs segmentindeki araç satışları oluşturdu. Şirket bu sayede 2018 yılında olduğu gibi 2019 yılında da midibüs segmenti ihracatında şampiyonluk koltuğuna oturdu.

16 yıldır Türkiye midibüs ihracatındaki liderlik pozisyonunu koruyan Anadolu Isuzu, Ar-Ge merkezinde hedef pazarlardaki yerel ihtiyaçları göz önüne alarak geliştirdiği araçları ile özellikle Avrupa belediyeleri tarafından büyük ilgi görüyor.

Midibüslerinin çoğunluğu AB ülkesi olan 40’tan fazla ülkeye gönderen Anadolu Isuzu, 2023’te bu rakamı 60’ın üzerine çıkarmayı hedefliyor. Pandemiye rağmen yurtiçi ve yurtdışından sipariş almaya devam eden Anadolu Isuzu, Avrupa ülkelerine bugüne kadar yaklaşık 8000 adetlik araç teslimatı gerçekleştirdi. Anadolu Isuzu, Ar-Ge merkezinde hedef pazarlardaki yerel ihtiyaçlar göz önüne alınarak geliştirilen ve çeşitlendirilen araçları ile global bir marka olma hedefinder.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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