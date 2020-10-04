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Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye’ye çevre ödülü

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, Kocaeli Sanayi Odası tarafından verilen 2020 yılı Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri’nde “Büyük Ölçekli İşletme Kategorisi Otomotiv Sektörü Çevre Ödülü”ne layık görüldü.

Ödülü Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye adına Yardımcı Tesisler & Çevre Departmanı Müdürü Barış Kula aldı.

Toplumun ihtiyaçlarını göz önüne alarak önemli projelere imza atan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, geçtiğimiz ocak ayında ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Sakarya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından “Sıfır Atık” plaketine sahip olmuştu.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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