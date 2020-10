IDC CIO Ödülleri 2020’den Mercedes-Benz’e birincilik ödülü

CARMEDYA.COM – Türkiye’nin önde gelen IT kuruluşlarını, dijital dönüşüm girişimlerini kavramsallaştırma ve başarılı bir şekilde sunma çabalarını takdir etmek adına tasarlanan IDC CIO Ödülleri sahibini buldu.

2020 yılında Mercedes Benz Otomotiv A.Ş. bünyesinde faaliyetlerini sürdüren, Daimler Küresel IT Çözümleri Merkezi’ne, alanında büyük ödülü layık gördü.

Merkez, “Ürün Veri Yönetimi Sistemlerinde Süreç Test Otomasyonu” ile IDC CIO Ödülleri 2020’de, “IT Maliyet Verimliliği Kategorisi”nde birincilik ödülünün sahibi oldu.

Özlem Vidin Engindeniz – Daimler Küresel IT Çözümleri Merkezi Direktörü

IDC CIO Ödülleri 2020’den “IT Maliyet Verimliliği Kategorisi”nde birincilik ödülünün kazanılması ile ilgili olarak Daimler Küresel IT Çözümleri Merkezi Direktörü Özlem Vidin Engindeniz; “Daimler’in dünyada ikinci olarak, 2013 yılı sonunda Türkiye’de kurulan Mercedes-Benz Küresel IT Çözümleri Merkezi, görev ve sorumluluklarını her geçen gün arttırırken, bu alandaki başarılarına yenilerini eklemeyi sürdürüyor. IDC CIO Ödülleri 2020’nin ‘IT Maliyet Verimliliği Kategorisi’nden aldığımız yeni ödülümüz ile faaliyetlerimizin ortaya çıkardığı fayda ve verimlilik bir kez daha tescillenmiş oldu. Bu ödülü ‘Ürün Veri Yönetimi Sistemlerinde Süreç Test Otomasyonu’ ile kazandık. Almanya’daki IT Engineering birimleri ve SDC Türkiye IT Engineering ekibinin ortak çalışması ile projemiz tamamen şirketimizin dâhili personeli ile yürütüldü. Bu ödülü kazanmamızda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.” dedi.

Sistemin detaylarıyla ilgili Daimler Küresel IT Çözümleri Merkezi Direktörü Özlem Vidin Engindeniz; “Mercedes-Benz AR-GE birimlerimizin değişen ve gelişen müşteri ihtiyaçlarına en hızlı şekilde yanıt verebilmeleri için kullandıkları ürün veri yönetimi sistemlerinin aynı hızda geliştirilmesi ve değişmesi gerekiyordu. Kullandığımız ürün veri yönetimi sistemi oldukça kapsamlı ve karmaşık bir mimariye sahip. AR-GE ekiplerimiz tarafından bu sistem üzerinde çalışılan ve kalitesi garanti altına alınması gereken yaklaşık 5.000 iş süreci bulunuyor ve bu süreçler bir yılda 2 defa gerçekleşen sistem güncellemelerinde toplamda 7 ay boyunca, yaklaşık 200 test mühendisi tarafından test ediliyordu. Biz ‘Ürün Veri Yönetimi Sistemlerinde Süreç Test Otomasyonu’ projemiz ile, yazılım problemlerini erken fazlarda tespit ederek kalite iyileştirmesi ve düşük riskli sık versiyon güncellemelerini gerçekleştirmeyi hedefledik. Bunun yanında da yılda 7 ay boyunca test aktivitelerine katılan 200 test mühendisinin kapasitesini açığa çıkararak yıllık bazda %60 oranında sürekli bir efor optimizasyonunu sağlamış oluyoruz.” diyerek programın detayları açıkladı.

2020’de faaliyete alınan program ilk 9 ayda yüzde 16 maliyet avantajı sağladı

Daimler Küresel IT Çözümleri Merkezi kapsamında geliştirilen süreç kapsamında öncelikli olarak iş birimleri için en kritik süreçler belirlenerek otomasyon için önceliklendirildi ve 3.000 süreç test senaryosunu içeren backlog (birikim) oluşturuldu. Odaklanılan test tipi, süreç testleri olduğundan, kurulan 10 kişilik ekip içerisinde iş süreçleri ile ilgili çalışmalar yapıldı. Otomatize edilen testlerin iş saatleri dışında koşturulması için sanal makinelerin kurulumu gerçekleştirildi. 2020 yılı başından günümüze aktivitelere devam edilirken bu süreçte; Mercedes-Benz ürün yönetimi sistemleri için kalite kriterleri, ölçümleme yöntemleri ve kalite stratejileri belirlendi. Ayrıca planlanan kapsamda %16 efor/maliyet düşüşü gerçekleştirildi. Yazılım kalitesi ölçümleme değerinde ise (KPI) %50 artış gözlemlendi. Projenin ilk 9 ayında gerçekleştirilen maliyet düşüşü %16 olarak tespit edildi. Proje sayesinde; 5 yıllık bir dönemde %60 oranında bir tasarrufun da ortaya çıkacağı öngörülüyor.